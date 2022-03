Ešte pred piatimi rokmi hral v obrane, momentálne sa tlačí do brány klubu z najvyššej futbalovej súťaže

Dominik Ťapaj z Vitanovej je ďalším nájdeným futbalistom z Oravy. Talentovaný brankár sa cez Trstenú a Námestovo dostal až pod Čebrať.

VITANOVÁ Futbalový osud prihrá niekedy do cesty takú príležitosť, že sa stane životnou. Dominik Ťapaj sa postavil do brány ako obranca. Medzi tromi žrďami sa vypracoval a momentálne hájili farby ligového MFK Ružomberok. Vo veku 17 rokov absolvoval zimnú prípravu s dospelými.

S talentovaným futbalistom z Oravy sme rozprávali o začiatkoch, pôsobeniach v Trstenej, Námestove a Ružomberku, ale i ďalších témach.

Zimnú prípravu ste absolvovali s A-mužstvom. Bola to pre mladého brankára veľká škola?

Bolo to pre mňa veľké plus a veľmi si to vážim, aj keď to bola len príprava. Videl som a zažil na vlastnej koži, ako to chodí v mužskom futbale.

Ako ste sa cítili medzi skúsenými spoluhráčmi v pozícii najmladšieho?

Ďalej sa dočítate Kto mu v Ružomberku najviac pomáha a s kým si najlepšie rozumie? V tíme zvyknú najmladší nosiť lopty alebo fľaše. Je to aj jeho prípad? Ako sa cítil na prvom reprezentačnom zraze vo výbere do 18 rokov? Prečo nikdy nehral za rodnú Vitanovú? Komu je vďačný, že sa vôbec dostal k futbalu? Čo sa stalo, že prešiel z obrany do brány? Ako sa cíti v Ružomberku? Skúšal šťastie aj v iných kluboch? Ktorých brankárov radí medzi svoje vzory?