Oravcom pasy nesúria. Nevybavujú ich len preto, aby ušli z krajiny

Slovensko v stredu prelomilo rekord, na Orave vzrástol záujem o cestovné doklady päťnásobne.

ORAVA. V prvý marcový deň upozornilo ministerstvo vnútra ľudí, aby počítali s dlhými radmi pri vybavovaní cestovných dokladov, nakoľko v predošlý deň zaznamenali oddelenia dokladov nápor žiadostí. Keďže zvýšený záujem o pasy bol citeľný od štvrtka 24. februára, ministerstvo vnútra predpokladá, že to súvisí s dianím na Ukrajine.

Uviedlo, že počas pondelka 28. februára požiadalo o vydanie cestovného pasu viac ako 5 400 občanov a zdôraznilo, že na paniku nie je dôvod.

V Kubíne sa to menilo

V pondelok, ktorý ministerstvo označilo za náporový deň, bol v Dolnom Kubíne pokoj. V čase okolo štvrť na tri popoludní bolo pri okienkach prázdno. Nestretli sme nikoho.

Nasledujúci deň to vyzeralo rovnako. „V utorok som tu bol okolo pol druhej sám,“ povedal Dolnokubínčan Ján Kompan. Nič nenasvedčovalo tomu, že by mala Orava kopírovať ministerstvom uvádzanú situáciu. „Osobne som si nevšimol, že by u nás stáli ľudia,“ potvrdil aj Marián Sucháň, riaditeľ okresného riaditeľstva policajného zboru (OR PZ) v Dolnom Kubíne.

V stredu 2. marca sa situácia radikálne zmenila. Polícia má v stredy dlhý deň, úraduje do sedemnástej hodiny. Katarína zo Sedliackej Dubovej prišla vybaviť pasy deťom. Dcéra ešte žiadny nemala a synovi prepadol už dávno.