MAXIN´S robí to, čo vie najlepšie

Personálna skupina Maxin´s Group pôsobiaca na celom Slovensku, a ako prvá na Orave, sa začala významne podieľať na pomoci ľuďom, ktorí dnes utekajú pred konfliktom na Ukrajine. O špeciálnej forme pomoci a problémoch utečencov sme sa porozprávali s Andreou Metesovou, manažérkou MAXIN´S pre severné Slovensko.

Prečo ste sa rozhodli pomáhať a čo vás k tomu doviedlo?

Už vo štvrtok ráno sa na našu agentúru začalo obracať množstvo našich ukrajinských zamestnancov, ktorých máme viac ako 600, s rôznymi otázkami. Rovnako sa s nami spojilo aj množstvo našich zákazníkov, najčastejšie výrobných podnikov, v ktorých naši ľudia pracujú, s otázkou, či vieme v tejto situácií reagovať. Tak, ako všetkých, aj nás zastihli správy o vojenskom konflikte nepripravených. Ale dobre sme si uvedomovali našu zodpovednosť voči zamestnancom a aj podnikom, čo nás doviedlo k záveru, že nemôžeme zostať k situácii ľahostajní a musíme aj my svojou časťou prispieť k zmierneniu začínajúcej krízy.

Spomínate, že vás kontaktovali firmy aj ľudia. Čo ich zaujímalo a v čom chceli pomôcť?

Naši zamestnanci mali obrovské a úplne pochopiteľné obavy o svoje rodiny a svojich príbuzných. Naši konzultanti - koordinátori, ktorí sú im denne k dispozícii, zažívali jeden z najťažších psychických náporov. Otázky smerovali k možnosti dopravy z Ukrajiny a opačne, či vieme poskytnúť ubytovanie pre rodiny, či vieme nájsť prácu, aby mali z čoho žiť, ale aj či musia narukovať, ak im príde rozkaz a podobne. Išlo o informácie každého druhu, na ktoré sme zabezpečovali odpovede. Veľmi nás potešilo, keď sa naši klienti – obchodní partneri, začali zaujímať o to, ako môžu pomôcť nám pri zvládaní tohto náporu.

Čo boli vaše prvé kroky, keď ste vedeli, že ste sa ocitli v centre diania?

Ešte vo štvrtok sme kontaktovali všetkých dostupných zamestnancov s otázkou, akú pomoc by uvítali. Rovnako sme pripravili komunikáciu najčastejších otázok pre našich zákazníkov. Na všetky naše projekty sme v koordinácii s personálnymi oddeleniami umiestnili informačný plagát o pomoci. A tiež sme svoje zámery pomôcť zamestnancom a ich rodinám odkomunikovali s firmami. Vyčlenili sme interne personálne zdroje na tlmočenie, psychologické pomoc, administratívnu pomoc, na hľadanie ubytovania, ale aj práce či škôlok a školských zariadení. A práve v tomto momente sme si uvedomili, že vlastne ideme robiť to, čo vieme robiť najlepšie a s čím máme 20-ročné skúsenosti.

Ako ste dosiahli, že práve vašu pomoc zamestnávatelia vnímajú ako potrebnú a sú ochotní podieľať sa na nej?

Je to práca s ľuďmi. Naším cieľom je naozaj individuálnym a kvalitným spôsobom zabezpečovať pre našich zamestnancov prácu a slušný život. S tým veľmi často súvisí zabezpečenie ubytovania, stravovania, lekárskej pomoci, administratívy rôzneho druhu a mnohé ďalšie veci. Vznikli sme ako firma s rodinným nádychom, kde každý nájde pomoc, ak o túto pomoc stojí. Práve toto naše poslanie nás vyformovalo aj v tejto situácii, v ktorej naše skúsenosti môžu pomôcť.

Naším záujmom v žiadnom prípade nie je a nikdy ani nebude profitovať z utrpenia. Preto sme sa rozhodli otvorene a verejne komunikovať všetky naše aktivity a kroky. Rovnako sme o našich krokoch informovali VÚC v Košiciach aj v Prešove, a tiež najdôležitejšie humanitárne organizácie, ktoré na východnom Slovensku pôsobia. Rovnako aj naši zákazníci by nám nepodali pomocnú ruku, ak by neboli naše postupy a úmysly jasné a čitateľné. A dnes, práve naopak – vynakladáme naše úsilie, energiu a aj finančné prostriedky, aby sme mohli ukrajinským azylantom pomôcť, aby sme im našli plnohodnotný zmysel života, chuť pokračovať a žiť ďalej pre svoje rodiny.

Ako ste vedeli, kde a akým spôsobom máte smerovať svoje aktivity na pomoc utečencom, ktorí majú záujem zostať na Slovensku?

Prostredníctvom našich ľudí a tlmočníkov sme si zmapovali situáciu na hraniciach a vieme, že ľudia prichádzajúci z konfliktnej zóny sú vystrašení a unavení. Preto aj naša pomoc nie je pomocou v prvej, ale až v tej druhej línii. Naša spoločnosť si uvedomuje, že je absolútne nevyhnuté vnímať osudy ľudí veľmi citlivo, preto naše možnosti neponúkame priamo, ale len cez preverené osoby alebo organizácie. Pretože len takto môžeme zabezpečiť, že utekajúci ľudia nebudú zneužití a dostanú všetky potrebné informácie pre svoje slobodné rozhodnutie. Tento krok sa ukázal byť veľmi prezieravý, keďže už dnes existujú informácie o osobách, ktoré sa snažia zneužiť utrpenie. Preto aj my apelujeme na našich ľudí, aby sa dôrazne riadili odporúčaniami Ministerstva vnútra SR, resp. iných štátnych orgánov. Naším cieľom je pomôcť každému, kto o pomoc požiada, ak je to v našich silách.

Čo je podľa vás pomoc, ktorou vám môžu podniky pomôcť?

Musíme si uvedomiť zložitosť situácie, či už po stránke psychologickej, ale aj logistickej. Preto aj aktivity musia byť rozdelené aj na tie, s ktorými firmy dokážu pomôcť. Napríklad skrátenie pracovného času pre matky, ktoré prišli iba s deťmi, prípadne skrátenie pracovného týždňa. V niektorých prípadoch zasa práca nadčas, aby si iní mohli zarobiť a dôstojne prežiť. Tiež je to priestor na oslovenie škôl alebo škôlok. Z najnovších informácií to môže byť aj strava navyše, ktorú by si zamestnanci vzali pre svoje deti domov a podobne. Sú to malé detaily, ale vedia priniesť kvalitu a pridanú hodnotu do života. Pre azylantov a utečencov v krajine, ktorú doteraz nepoznali a potrebujú sa naučiť dôverovať. V našej personálnej agentúre im chceme dať pomocnú ruku, správať sa k nim ako k členom rodiny, je to aj v našich zaužívaných interných hodnotách a etickom poslaní toho, čo robíme.

Podarilo sa vám už zrealizovať konkrétnu pomoc pre konkrétnych ľudí?

Práve na piaty deň od vypuknutia konfliktu sa nám podarilo umiestniť prvých zamestnancov vo firme v Dolnom Kubíne, čo považujeme za veľký úspech. Dnes už vieme pomôcť ďalším, ktorí na nás čakajú v Námestove, ale aj v Ružomberku či Liptovskom Mikuláši. V každom prípade denne preverujeme svoje kapacity tak, aby sme mohli splniť presne to, čo sľúbime. Napríklad na tento týždeň sme spolu s firmami vyhľadali viac ako 50 pracovných miest. Tiež predpokladáme, že túto kapacitu do konca týždňa naplníme.

Prečo je potrebné tak dôsledne pripraviť podmienky na zamestnanie?

Odpoveď spočíva v tragédii, ktorá postihla mnohé rodiny. Je to smutný fakt, že muži zostali za hranicou a matky s deťmi hľadajú dočasné útočisko. Títo ľudia sú častokrát v enormnom strese a v obavách o svojich blízkych. My sme sa rozhodli pomáhať práve tejto skupine. Preto aj podmienky na živobytie musia obsahovať dôstojné ubytovanie, starostlivosť o deti a zdravie, a potom neskôr po zotavení sa zo stresu aj prácu. V momente, keď máme všetko pripravené, tak možnosť ponúkame. Sme presvedčení, že nech už sa stane čokoľvek, tak lepšie je žiť život, ako čakať najhoršie, byť v stave vojny.

Čo vidíte ako najväčšie výzvy pomoci do blízkej budúcnosti?

Náš tím je denne v kontakte naprieč celým Slovenskom a tiež sme v kontakte s preverenými osobami, ktorí dobrovoľne zabezpečujú základnú pomoc pre ľudí z Ukrajiny. A z týchto informácií vieme, že okrem prvotného bývania bude potrebné smerovať všetky aktivity k akejsi forme udržateľnosti pobytu, resp. samostatnosti týchto ľudí tak, aby neboli počas svojho pobytu odkázaní na pomoc, ale aby si po istom čase vedeli svoje životné potreby zabezpečiť sami. Na to bude potrebné spolupracovať so školami a škôlkami, čo v tomto období už aj robíme. Dokonca jeden z našich zákazníkov stihol zriadiť opatrovateľské centrum pre deti, čo bola pre nás úžasná správa. Rovnako to bude potreba dostupnej zdravotnej starostlivosti.

Na záver, pre nás je aj tento rozhovor formou pomoci alebo zdieľania skúseností medzi ostatné personálne agentúry, alebo aj firmy ktoré by sa radi zapojili a zamestnali ľudí, ale zatiaľ nevedia ako, alebo hľadajú partnera na túto pomoc.