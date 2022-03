Deklasovali konkurenciu, v apríli chcú potvrdiť postavenie jednotky na Slovensku

Za súťažný stolík v kategórii muži do 90 kg sa po dlhej dobe postavil aj prezident klubu a viceprezident Slovenskej asociácie pretláčania rukou Peter Kasan.

Konalo sa záverečné kolo Slovenskej národnej ligy pretláčania. Kultúrny dom v Jánovciach privítal kluby z celého Slovenska, medzi ktorými nechýbal ani stále sa rozrastajúci KASprof Security bul Team Orava. Opäť bodoval vo veľkom. Domov priviezli pretekári 25 cenných kovov, čo je rozdiel dvoch tried oproti iným súperom. Prekvapivé je, že o tento šport prejavujú záujem čoraz viac ženy a sú veľmi úspešné. V kategórii junioriek U15 obsadili všetky popredné miesta oravské dievčatá. Prvenstvo na obe ruky vybojovala Denisa Barošová, striebro prevzala Sandra Hrkľová a bronz putoval Melánii Majcherovej.

Svoje štatistiky naďalej vylepšuje aj Natália Richterová z Oravskej Lesnej. Blysla sa ďalšími dvomi zlatými kovmi (juniorky U18 a váhová skupina 60+). „Úspech určite pripisujem pravidelnému trénovaniu a kvalitným tréningom s členmi nášho klubu a s trénerom Peťom Kasanom, ktorý sa nám pravidelne venuje a pomáha nám zdokonaľovať nedostatky.“

Kategóriu žien nad 60 kg ovládli taktiež siláčky z Oravy. Zlato tradične putovalo do rúk svetovej hviezdy zo Žaškova Barbore Bajčiovej. Striebro si uchmatla na pravú ruku Dominika Barošová a bronzový kov na pravú i ľavú ruku vybojovala Natália Richterová. „Do kategórie žien zvyknem ísť takmer na každej súťaži, aj keď nikdy to nedopadlo tak úspešne ako teraz, čo ma veľmi prekvapilo a potešilo. Chcela som si vyskúšať zasúťažiť aj so ženami v kategórii, do ktorej pôjdem už na ďalší rok, keďže tento rok je mojím posledným v juniorkách,“ dodala Richterová.

Nováčik klubu Tobias Roman siahol hneď na zlato v kategórii juniorov U15. Rastúcou hviezdou klubu je Miroslav Pavčo, ktorý sa rozhodol tentokrát prijať výzvu a zmerať si sily aj v kategórii mužov. V juniorskej kategórii (U18 a vo váhe 80+) získal zlato na obe ruky. „Chcem stále robiť progres a napredovať, aby som vo svojej kategórii dosahoval čo najlepšie výsledky. Hoci kategória mužov nie je moja, plánujem v nej súťažiť aj naďalej. Svoj výkon hodnotím skvele, samozrejme, tú tvrdú drinu, čo som vo fitku nechal, som pretavil aj na súťaži. Uchmatol som dve zlaté medaily z najťažšej juniorskej kategórie a krásny bronz pri mužoch. Konkurencia u mužov bola neskutočná a bolo pre mňa veľkou cťou postaviť sa za súťažný stolík s legendami slovenského armwrestlingu.“

Za súťažný stolík v kategórii muži do 90 kg sa po dlhej dobe postavil aj prezident klubu a viceprezident Slovenskej asociácie pretláčania rukou Peter Kasan. „Ešte som to nezabudol. Horšie to je pár dní po súťaži, ruka to poriadne cíti. Do súťaže som šiel z plného tréningu, stačilo to na konečné druhé miesto, no veľa mi nechýbalo, aby som vyhral, čo ma teší.“

Začiatkom apríla sa odohrajú majstrovstvá Slovenska v Oravskej Lesnej, kde budú pretekári oravského klubu útočiť na individuálne tituly, ale prioritou bude obhájiť titul najlepšieho klubu.