Dolný Kubín odohral posledný duel. Bola to pre nás náročná sezóna, hovorí manažér mužstva

S Piešťanmi hrali oravskí hokejisti vyrovnanú partiu.

2. LIGA MUŽI

Dolný Kubín – Piešťany 2:3 (0:0,2:2,0:1)

Góly: Kubala (T. Lupták), T. Lupták (Kubala, J. Michalica)

Asistent trénera a manažér mužstva Marek Huba: Odohrali sme veľmi dobré stretnutie. Od začiatku až do konca to bol vyrovnaný zápas. Škoda našich nepremenených šancí, výsledok mohol byť iný.

Bola to pre nás náročná sezóna, ktorú sme celú odohrali mimo nášho zimného štadióna. Sami sme chceli skončiť v tabuľke vyššie a hrať lepší hokej, no okolnosti to zariadili inak. Chcel by som každému jednému nielen hráčovi, ale aj členovi realizačného tímu poďakovať za prácu, ktorú sme odviedli v týchto podmienkach. Ďakujem aj každému partnerovi či sponzorovi, ktorý nás podporoval. Veríme, že budúcu sezónu sa vrátime domov ešte silnejší a naši fanúšikovia budú na hokej chodiť s radosťou a budeme ich baviť hrou.

Zostava: Janek – Šeliga, Glukhovtsev, Kubala, T. Lupták, J. Michalica – J. Lupták, Sluka, Hricko, Bukna, Hančiak – Ladňák, Javorka, Šugár, Marguš, Vaculík – Betušťák

strely: 32:39,vylúčenia: 4:3, trestné minúty: 8:6, presilovky: 0:4, oslabenia: 0:0

