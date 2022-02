Nižná ponúkla pekné florbalové divadlo. Líder padol na Orave

Na domácej palubovke víťazili aj Raptori v prvej lige.

EXTRALIGA MUŽI

Nižná – 1. FBC Trenčín 7:5 (3:0,1:1,3:4) Latka (Reguly), M. Nákačka, T. Reguly (M. Medžo), M. Medžo (T. Reguly), M. Medžo, M. Nákačka, T. Reguly (M. Latka), S. Zemančík (S. Belko)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Favorizované kluby zakopávali jedna radosť. Účastník siedmej ligy porazil klub o dve súťaže vyššie (+fotogaléria) Čítajte

Tréner Nižnej Patrik Bachan: Za mňa to bolo jedno nádherné florbalové divadlo. Ako sa súper dokázal dotiahnuť z 4:0 na 4:3, klobúk dole. Právom mu patrí prvá priečka po základnej časti. Ja som veľmi rád, že sme to dokázali zvládnuť a že sme sa v takomto zápase vybičovali k najlepšiemu výkonu. Už sa tešíme na play-off.

(zdroj: )

Článok pokračuje pod video reklamou

1. LIGA MUŽI

RAptORs – Trnava 12:4 (3:1,3:3,6:0) M. Šangala, Kuráň (Adamčík), Ulrich (Michlík Dá.), Vnenčák (Adamčík), Grobarčík (Vnenčák), Michlík Dá. (Kuráň), Vnenčák (Adamčík), Ulrich (Vnenčák), Adamčík, Adamčík (Kuráň), Michlík Dá. (Ulrich), Adamčík (Tvarožek)

Kapitán RAptORs Martin Adamčík: Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre a rýchlo sme viedli 3:0. V druhej časti hry sme opäť boli lepším mužstvom a zvýšili sme vedenie na 5:1. Bohužiaľ, v druhej tretine prišli na našej strane zbytočné chyby, ktoré súper potrestal a znížil na 5:4. Pred poslednou dvadsaťminútovkou sme si povedali, že musíme hrať lepšie a nepustiť zápas z vlastných rúk. Strelili sme ďalších šesť gólov a zvíťazili sme vysoko 12:4. S nasadením aj s výkonom som spokojný, ale musíme si dávať pozor, aby sa nám nestalo to, čo v druhej tretine. Proti inému súperovi by sa nám to mohlo vypomstiť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dolný Kubín odohral posledný duel. Bola to pre nás náročná sezóna, hovorí manažér mužstva Čítajte

Detva – Mútne 9:5 (4:2,1:2,4:1) O. Kubala (V. Čajka), P. Babečka (O. Kubala), V. Čajka, M. Bolek (O. Kubala), O. Kubala (M. Bolek)

RAptORs – Eagles Bratislava 11:4 (4:1,3:2,4:1) Kuráň (Adamčík), Š. Michlík (D. Michlík), Ulrich (Adamčík), D. Michlík (Š. Michlík), Oselský (Kutlák), D. Michlík (Š. Michlík), Grobarčík, Šangala (Oselský), Adamčík (Kuráň), D. Michlík (Š. Michlík), Oselský (Vnenčák) Kapitán RAptORs Martin Adamčík: Počas celého zápasu sme boli lepším tímom. Kontrolovali sme vývoj hry, boli sme dôrazní v obrane. V druhej tretine mali Raptori menší výpadok, kedy nám súper strelil dva góly. V poslednej časti hry sme znova ukázali hlad po hre a víťazstve. Myslím si, že sme zaslúžene vyhrali vysokým výsledkom.

Detva – D. Kubín 9:3 (3:1,2:0,4:2) Kuhajda (Huba), Kuhajda (Slávik), Perutka (Suroviak)

(zdroj: )

LIGA JUNIOROV STRED

Nižná – Brezno 4:3 (0:1,1:1,3:1) J. Košarišťan (P. Žák), A. Brčák (D. Plávka), P. Žák (J. Košarišťan), P. Žák

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Novoť má ďalší skalp piatoligistu, Oravská Jasenica sa v útoku bavila Čítajte

RAptORs – Čadca 16:3 (8:0,5:2,3:1) M. Brišák 3, J. Bystričan 3, P. Kutlák 2, M. Bolek 2, Š. Bolek 2, D. Chromek 2, M. Jankola, M. Ferneza

(zdroj: )

STARŠÍ ŽIACI STRED

RAptORs – B. Bystrica 10:2, RAptORs – Žilina 1:16