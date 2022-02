Posledný celok druhej ligy v Skalice neprekvapil. V prvom polčase sme mali vyťažiť viac, tvrdí tréner

Námestovo nedokázalo na Záhorí skórovať.

Posledný celok druhej ligy cestoval na prvý zápas jarnej časti do Skalice, proti ktorej na jeseň získal jeden z dvoch bodov. Námestovský tréner Roman Marčok nemohol rátať s dlhodobo zranenou trojicou - Tomáš Lešňovský, Martin Buckulčík a Marek Žákovič. Na Záhorie necestoval ani Matej Chorvát.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Posila iba jedna, na ďalšie nemá Námestovo peniaze. V druhej lige sa ide pokúsiť o nemožné Čítajte

Skalica - Námestovo 2:0 (0:0)

Góly: 52. Šebesta, 78. Nagy

Zverenci Romana Marčoka si v úvodnom dejstve zodpovedne plnili svoje povinnosti v defenzíve. Favorizovaní domáci častejšie zakončovali, no vážnejšie iba raz. Stalo sa tak v 33. minúte, kedy Novák vyrážal strelu Štursu z uhla. Krátko predtým sa odhodlal vystreliť na bránu Farský, no jeho pokus bol nepresný a málo razantný.

Článok pokračuje pod video reklamou

Druhý polčas sa hral už podľa scenára domáceho MFK. Zvýšil aktivitu smerom dopredu. Často obliehal Novákovu bránu a to až dovtedy, kým neprinútil preťaženú obranu Námestova inkasovať. Skaličania ukázali, že vedia bojovať až do konca a trpezlivo vyčkávali na to, kým im to tam padne. Futbalisti v čiernych dresoch sa do šancí nedostávali a preto nemohli zdramatizovať tento zápas.

DOMÁCI: M. Junas - F. Blažek, M. Mader, O. Rudzan, J. Mizerák, M. Nagy, M. Hollý, T. Hambálek (2. J. Kousal), D. Šebesta, D. Baumgartner (83. M. Mášik), O. Štursa (73. K. Mihálek)

HOSTIA: J. Novák - S. Farský, Ľ. Jaššo, C. Biricz (75. L. Kubica), V. Terentiev, N. Brodziansky, P. Svetlošák (63. P. Mäsiar), M. Habiňák (83. J. Stašák), W. Andrzej Kobylarczyk (75. M. Snovák), P. Chovan (83. E. Miklušák), Š. Mydlár

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Oravské Veselé sa gólovo odviazalo. Bziny vyhrali aj o desiatich, po zápase ich čakalo prekvapenie Čítajte

POVEDAL PO ZÁPASE

Tréner Námestova Roman Marčok: V prvom polčase sme dobre bránili útoky domácich. My sme mali tri – štyri náznaky smerom dopredu. Žiaľ, riešili sme ich rýchlo a nepresne. Cez prestávku sme si hovorili, akým spôsobom si môžeme vytvoriť strelecké príležitosti. Prvých gól Skalice nám však vzal odhodlanie vyhrať zápas. Minimálne z herného prejavu v prvom polčase sme mali vyťažiť viac. Na druhej strane za stavu 2:0 nám chýbala väčšia vôľa skórovať minimálne gól.

(zdroj: )

Súvisiaci článok