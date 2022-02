Oravci sa zapájajú do pomoci Ukrajine

Zamestnávateľ ponúkol ubytovanie rodinným príslušníkom Ukrajincov. Hygienici majú obavy z infekčných chorôb.

ORAVA. „Dnes ráno som rozprával so zamestnancami z Ukrajiny a ponúkol som im ubytovanie pre ich rodinných príslušníkov, ktorí by utiekli pred vojnovým konfliktom a prišli za nimi na Slovensko,“ povedal Branislav Klocok, výrobný riaditeľ hutníckeho podniku OFZ, v ktorom pracuje viac ako desať Ukrajincov, niektorí už päť rokov.

V pohotovosti sú hygienici. „Pri každej kríze, ktorá prináša zvýšený príchod utečencov, hrozí aj vysoké riziko šírenia infekčných chorôb. A netýka sa to len covidu,“ povedala oravská okresná hygienička Mária Varmusová. „Musíme sa na to pripraviť. Zatiaľ máme čas, ale rýchlo sa kráti.“

Príkladom rizika je epidémia osýpok, počas ktorej na Ukrajine v rokoch 2018 a 2019 ochorelo viac ako 60-tisíc ľudí.

Hľadajú dobrovoľníkov

Slovenský Červený kríž (SČK), Územný spolok Orava už vydal výzvu a požiadal o jej zverejnenie starostov oravských obcí a miest. Chce byť pripravený na prípadnú asistenciu v takzvaných hot-spotoch v priestoroch hraničných priechodov s Ukrajinou, teda miestach zhromaždenia osôb prichádzajúcich na územie Slovenska v dôsledku vojenských operácií. Taktiež pripadá do úvahy pomoc v tábore, ktorý sa používa pre utečencov v Humennom.

“ Volala som so Snežkou, situácia je tam vážna. Zobudili sa na hukot rakiet, zem sa triasla. Išli sa schovať ku kamarátom do pivnice. Jedla nemajú veľa, lebo ľudia všetko vykúpili. Netečie im voda, majú problémy s internetom. Od jednej hodiny popoludní sa s ňou už nedá spojiť a celá komunikácia s ňou je vymazaná. „ Mária Olešová, priateľka Snežany, ktorá býva v Charkove.

„Z uvedeného dôvodu SČK hľadá dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní a môžu sa zapojiť do pomoci ľuďom v teréne, to znamená vycestovať na pomoc do jednotlivých okresov na východe Slovenska (okresy HE, TV, MI, SV, SK) na prestriedanie už zapojených ľudí. Naším zámerom je urobiť aktuálny prehľad, s koľkými dobrovoľníkmi sa dá v rámci SČK v najbližších dňoch počítať,“ píše sa vo výzve oravského spolku SČK.

V prípade, že ste ochotní a môžete sa do pomoci na východe Slovenska zapojiť, prosím, vyplňte dotazník TU.

Dolný Kubín má na Ukrajine dve partnerské mestá, Kamenec Podolský a Truskavec, žije v nich takmer 130 tisíc obyvateľov. „Posielame im listy s vyjadrením solidarity, ale zároveň s ponukou na pomoc, zatiaľ však nevieme, akú potrebujú,“ povedal primátor Dolného Kubína Ján Prílepok. „Môžeme urobiť finančnú a materiálnu zbierku, spolupracovať s nemocnicou či Žilinským samosprávnym krajom.“

Pomoc ponúkajú ďalší

Ku pomoci Ukrajine sa pridáva aj Oravský záchranný systém (ORS). „Koordinujeme svoj postup s SČK. Pripravení sme pomôcť materiálne, personálne aj prevozom materiálu či ľudí ku hraniciam aj opačným smerom,“ povedal podpredseda ORS Igor Janckulík.

Na pokyny čakajú aj na odbore krízového riadenia a CO na dolnokubínskom okresnom úrade. „Budeme zabezpečovať úlohy požadované ministerstvom vnútra. Samospráva nám pravidelne poskytuje zoznam ubytovacích kapacít vhodných aj pre takéto prípady. Teraz ho aktualizujeme, “ povedal prednosta okresného úradu Pavol Ľorko.

Osud Ukrajincov nie je ľahostajný ani obyvateľom Mútneho. „Poslali sme list ukrajinskej ambasáde s ponukou na pomoc. Obec má viacero priestorov, ktoré môže dať k dispozícii utečencom. Naviac, ako spoluvlastník hotela v Nižnej a penziónu v Mútnom, som ochotný prijať utečencov aj do nich," povedal starosta Marián Murín.