O základnej zostave má jasno už dlhšie. Tréner Námestova pôjde s mužstvom do každého zápasu s úmyslom vyhrať

V zimnej príprave stavil Roman Marčok s vedením klubu na veľmi kvalitných súperov.

Námestovský tréner Roman Marčok prevzal mužstvo dospelých v nezávideniahodnej situácii. Po jesennej časti zimuje v tabuľke druhej ligy beznádejné posledné s dvomi bodmi. „Nepozerám sa na to cez body. Vnímam to ako príležitosť pracovať pri vrcholovom futbale. Druhá liga má veľmi dobrú úroveň, bez ohľadu na to, či je Námestovo posledné. Jednoducho, je to šanca pre všetkých od hráčov, klub alebo trénera prezentovať sa v čo najlepšom svetle,“ povedal v našom rozhovore po príchode na Oravu.

Zimnú prípravu začali žlto-čierni oficiálne 5. januára. Mladý sebavedomý tréner s bohatými skúsenosťami tak mal necelé dva mesiace, aby mužstvo pripravil podľa svojich predstáv. Či ide všetko podľa plánu sme sa ním pred štartom jarnej časti zhovárali.

Je mužstvo dobre pripravené na jarnú časť?

Potrebujeme ešte doladiť pár vecí, ktoré nám ukázal posledný prípravný zápas s Banskou Bystricou. Preto sme chceli hrať generálku proti kvalitnému súperovi, aby nám ukázal nedostatky alebo nás presvedčil o veciach, ktoré nám fungujú. Zápas splnil svoj účel.

Kde vidíte ešte najväčšie nedostatky?

Prejavovali sa o viacerých prípravných zápasoch, ale proti Banskej Bystrici boli viac viditeľné.

Ďalej sa dočítate Na čom všetko stihol nový tréner zapracovať s mužstvom za necelé dva mesiace? Námestovo vsietilo v príprave len štyri góly. Nie je to málo? Ktorý zápas bol Romana Marčoka ten najvydarenejší? Ktorí hráči podľa neho zaznamenali v príprave najväčší progres? Ako je mužstvo na tom po psychickej stránke, keďže stále prehráva? V ktorom zápase si tréner urobil predstavu o základnej zostave? Patrí tréner Námestova medzi pokojných trénerov alebo burlivákov?