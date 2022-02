Dva dni plné halového futbalu. Na svoje si prišli starší i mladší (+foto)

Minulý rok sa pandémiu nekonali, tentoraz za prísnejších pravidiel už áno.

V Dolnom Kubíne sa priebehu víkendu uskutočnili dva halové futbalové turnaje pre dve kategórie. V sobotu to bol už 8. ročník halového futbalového turnaja internacionálov OLD BOYS ORAVA CUP pre hráčov od 35 rokov. V nedeľu sa konal už 16. ročník pre hráčov bez obmedzenia veku OR-LI CUP. Oba každoročne organizuje Ján Michalic a jeho športové združenie OR-LI.

„Minulý rok sa pre pandémiu neuskutočnil ani jeden z týchto turnajov,“ hovorí. „Družstvá tento rok museli splniť podmienku OP a viacerým družstvám sa pozbierať hráčov v uvedenom režime nepodarilo. Preto sa týchto turnajov zúčastnilo menej družstiev, ako býva na týchto turnajoch pravidlom. Kvalitou však turnaje nezaostávali, skôr naopak.“

Druhý raz trofej do Žiliny

Turnaja pre hráčov nad 35 rokov sa nezúčastnil posledný víťaz a to Handlová. Čakalo sa, kto ju na pomyselnom tróne po turnaji vystrieda. Víťazom tohto turnaja sa nakoniec stali hráči družstva CYS Žilina, ktorí nenašli ani jedného premožiteľa. Víťazstvo zavŕšili v poslednom zápase proti družstvu Or-Li Dolný Kubín.

„Bol to výborný zápas,“ hovorí Ján Michalic. „Rozhodovalo sa o prvom mieste. Orlom stačila na víťazstvo v turnaji aj remíza, ale hráči Žiliny orlov k ničomu nepustili a po výsledku 3:1 dotiahli zápas do víťazného konca. Porazení skončili o jeden bod na druhom mieste.“ Z bronzového stupienku sa tešila Oravská Jasenica. Za ňou skončil Zuberec, ktorý ju však dokázal v poslednom vzájomnom zápase zdolať 5:2. O piatom mieste nakoniec rozhodol vzájomný zápas Hlohovca proti Istebnému, ktorý zvládol lepšie Hlohovec a odsunul tak Istebné na posledné miesto v turnaji.

„O vyrovnanosti turnaja svedčí aj fakt, že každé družstvo siahlo aspoň jedenkrát na víťazstvo a výsledky boli naozaj veľmi tesné. Cys Žilina ako jediný na turnaji neprehral a tak sa po zásluhe už druhýkrát v histórii stal víťazom tohto turnaja.“

Do tretice ten istý víťaz

Na druhý deň nastúpilo opäť šesť družstiev, aby si to rozdali v boji o víťazstvo na tradičnom turnaji OR-LI CUP. Čakalo sa, či sa podarí tímu The Reds po tretíkrát za sebou vyhrať tento turnaj. Vo všetkých družstvách nastúpilo množstvo kvalitných hráčov, ale ukázalo sa, že ten najkvalitnejší tím má aj tento rok družstvo The Reds.

„V prvom zápase ich potrápil Vamos (5:3), potom aj MF-Stav (3:1),“ hodnotí cestu obhajcu za víťazstvom organizátor Ján Michalic. „Istebné síce prvú polovicu The Reds vzdorovali, dokonca v zápase viedli 1:0, ale konečný výsledok 7:1 pre obhajcu je veľavravný. Ďalší súper ,ktorý sa im postavil do cesty, boli hráči družstva OR-LI, ale aj oni po výsledku 0:5 museli skloniť hlavy. V poslednom zápase The Reds už zohrali so Swagom exhibíciu, o ich víťazstve na turnaji už bolo totiž rozhodnuté. Zápas skončil nakoniec 7:3.“

Ako druhí skončili hráči MS-Stav o dva body pred družstvom Vamos. Domácemu družstvu OR-LI nakoniec ušli bronzové medaile o dva body. Piate miesto nakoniec patrilo Istebnému a posledné miesto na turnaji nováčikovi turnaja družstvu Swag.

Konečné poradie a individuálne ocenenia Old boys cup Orava Poradie: 1. CYS Žilina 11 b, 2. Or-Li Dolný Kubín 10, 3. Oravská Jasenica 6, 4. Zuberec 5, 5. Sporta Hlohovec 4, 6. OŠK Istebné 4 Individuálne ocenenia: najlepší hráč – Jaroslav Daňa (Zuberec), najlepší strelec – Milan Dudáš (Istebné), najlepší brankár – Michal Greschner (Cys Žilina) Or-Li cup Poradie: 1. The Reds 15 b, 2. MF-Stav 10, 3. Vamos 8, 4. Or-Li 6, 5. OŠK Istebné 4, 6. FC Swag 0 Individuálne ocenenia: najlepší hráč – Frederik Baričák (MF-Stav), najlepší strelec – Kristián Lukáčik (The Reds), najlepší brankár – Andrej Krajčí (Vamos)

