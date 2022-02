Rodák z Vavrečky vybojoval pre Slovensko dve strieborné medaily z majstrovstiev Európy

Mário Košút si išiel v individuálnych pretekoch po zlato.

ASIAGO. Kým v čínskom Pekingu sa bojovalo o olympijské medaily, v talianskom Asiagu sa rozdávali cenné kovy na majstrovstvách Európy v zimnom triatlone. Rovnako ako slovenskí hokejisti, urobil veľkú radosť nášmu športu Mário Košút z Triatlon teamu Vavrečka.

Zimný triatlon je kombináciou troch rôznych disciplín. Pretekárov najprv preverí bežecká časť, potom sadnú na bicykel a nakoniec si obujú bežky. „Zimný triatlon je ťažký šport a vždy dokáže nachytať na malých nedostatkoch,“ povedal Oravčan, ktorý sa počas celých pretekov držal v popredí štartového poľa. „Súťaž sa vyvíjala dobre. Bol som v top desiatke medzi elitou a na prvom mieste kategórie do 23 rokov.“ Ruský reprezentant na druhom mieste sa však nevzdal bez boja, ako je typické pre túto kultúru.

„Držal som prvé miesto, ale Rus sa začal približovať. Už mi dochádzali sily a zmieroval som sa s druhým miestom,“ hovorí Mário Košút. Na poslednom kopci však dostal druhý dych. Konkurentovi nastúpil a zdalo sa, že si ide po titul majstra Európy do 23 rokov. Po strmom a dlhom zjazde mala prísť už iba cieľová rovinka a vychutnávanie záverečných metrov. Slovenský reprezentant i niektorí triatlonisti pred ním sa však vydali na ďalšie kolo.

„V zákrute bola odbočka do cieľa, ktorú som si v tom nasadení nevšimol. Bola to moja chyba. Totálne som zo seba vyžmýkal všetko a proste som ju prehliadol. Preletel som okolo nej. Našťastie, vrátil som sa a došiel som do cieľa.“ Zaváhanie stálo rodáka z Vavrečky jedno miesto. Zlatý skončil Rus, striebro putovalo na Slovensko. „V cieli sa niečo riešilo o diskvalifikácii Rusa a potom i mňa. Našťastie, poradie ostalo nezmenené. Mám aspoň striebro, i keď v mojich očiach a pocitoch som bol lepší. Ale som rád za medailu.“

Mário Košút sa tešil v Taliansku z dvoch strieborných medailí. (zdroj: Manželka Mária Košúta)

Na druhý deň štartoval Mário Košút v mixe so Zuzanou Michaličkovou. Slovenská štafeta sa postarala o senzačný výsledok. Skončila strieborná, keď dokázala poraziť veľkých favoritov z Talianska. Štafetu totiž rozbiehal dvojnásobný majster sveta (zimný duatlon a triatlon) Franco Pesavento a druhou členkou štafety bola majsterka sveta v zimnom triatlone z roku 2021 Sandra Mairhofer (tohto roku druhá). „Držali sme kontakt s najlepšími. Priebežne sme sa nachádzali na štvrtom mieste. Zuzana však po behu spravila skvelý ťah. Neprezula sa do tretier, ale išla na bicykli v bežeckých teniskách. Stiahla desaťsekundovú stratu na Talianku. Držali sa spolu. Vedeli sme, že na bežkách je lepšia, čo sa aj potvrdilo. Všetkých sme zaskočili. Za tento úspech sme veľmi radi.“

Slovenská výprava si celkovo odniesla z talianskeho Asiaga tri strieborné a jednu bronzovú medailu. Až dve sa ligotali na krku nášho hrdinu Mária Košúta.

