Dolnokubínsky hokejista po debakli: Výsledok nás všetkých veľmi mrzí

Oravský hokejový klub odohrá už iba jeden zápas v aktuálnej sezóne.

2. liga hokej muži

Dolný Kubín – Partizánske 0:7 (0:2,0:1,0:4)

Asistent trénera Marek Huba: V tomto zápase sa zrodil jednoznačný výsledok, no vôbec to tak nebolo. Dve tretiny sa hral vyrovnaný hokej hore-dole, striedali sa dobré pasáže s horšími. Hostia, na rozdiel od nás, svoje šance premenili. Tretia tretina sa už niesla v menej hokejovom šate.

Sporné vylúčenia, reakcie na ne a zbytočné šarvátky nás posielali do oslabení do štyroch, respektíve troch, čo súper trestal a strelil štyri góly. Je to pre nás ťažká sezóna, ktorú už, chvalabohu, budeme mať po tomto víkende za sebou. Bez domáceho štadióna, systematického tréningového procesu a zázemia sa hrať nedá. Ďakujem však chlapcom, každý dal do tohto zápasu všetko, no, bohužiaľ, to nestačilo.

Útočník Tomáš Lupták: V zápase sa striedali dobré pasáže hry so slabšími. Aj keď výsledok vyzerá rozdielom triedy, v hre to tak nevyzeralo. V podstate prvé tri či štyri góly sme im darovali po úplne zbytočných chybách. Naopak, naše šance zostali nevyužité. Na striedačke sa stupňovala frustrácia, ktorú sme si znova úplne zbytočne doslova vybíjali na súperovi alebo zbytočne komunikovali s rozhodcom. Výsledok nás všetkých veľmi mrzí a môžem povedať, že všetci chalani dali to toho 100 percent.

Bohužiaľ, túto sezónu nemáme na viac. Po zápase sme si v šatni povedali, že spravíme všetko pre to, aby sme si tento týždeň našli čas a absolvovali obidva tréningy. Aby sme sa zodpovedne pripravili na posledný zápas sezóny, a tak zabojovali o srdcia našich divákov, aby nás podporovali v budúcej sezóne už na našom zimáku. Všetci pevne veríme, že to bude už o inom.

Zostava: Janek – Šeliga, Glukhovtsev, Kubala, T. Lupták, J. Michalica – J. Lupták, Sluka, Hricko, Bukna, Hančiak – Ladňák, Javorka, Šugár, Petrulák, Vaculík – Betušťák

strely: 25:41,vylúčenia: 12:9, trestné minúty: 66:60, presilovky: 0:4, oslabenia: 0:0

