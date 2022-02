Zdražovanie sa týka aj tepla, jeho cena prudko rastie

Pri plynových kotolniach v bytovkách hrozí zdraženie o viac ako tristo percent. K drahej elektrine a plynu sa už pridáva drevná štiepka.

ORAVA. „Do marca tohto roka máme cenu plynu zazmluvnenú na 18,90 za MW, teraz som dostal ponuku od SPP na 73 eur, čo je nárast o 386 percent. Neviem, ako to ľudia zvládnu,“ povedal Peter Karcol, predseda spoločenstva jednej z bytoviek na sídlisku Banisko v Dolnom Kubíne.

„Čo? Koľko?“ spýtala sa jedna z dôchodkýň, bývajúca v tomto dome. „A to čo budeme robiť? Máme sa odsťahovať do jaskyne? Veď zdraželo všetko.“

Pridal sa manžel. „Vyvŕtam dieru do panelu, kúpim pec a budem kúriť ako Rómovia na Luníku. Alebo si sadnem pred kostol a budem žobrať.“

Článok pokračuje pod video reklamou

V tomto paneláku so 40 bytmi potrebujú na ohrev teplej vody a teplo ročne približne 230 megawathodín (MWh). Spĺňajú tak podmienku, ktorou je odber minimálne 100 MWh ročne. Tá umožňuje bytovým domom s vlastnou kotolňou nakupovať plyn od SPP lacnejšie. Cena sa pohybuje od 69 pri trojročnej až po 89 eur za MWh pri ročnej zmluve.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Boli sme na nákupe lacného benzínu a potravín v Poľsku Čítajte

Túto výhodu mohli získať všetky kotolne s výkonom nad 100 MWh, na Slovensku je ich približne 1 100. Ale museli sa prihlásiť do piatka 18. februára.