Tvrdošín s Kolumbijčanom v zostave dlho odolával lídrovi tretej ligy. Zápas sa zlomil po škaredom zranení (+foto)

V piatok sa hrali až tri prípravné futbalové zápasy. Všetko veľmi zaujímavé.

Stráňavy – Or. Veselé 1:1 (0:0) - hrané 14. februára

Gól: Jurky

Manažér Or. Veselého Dušan Rejduga: Bol to prvý prípravný zápas. Prvý polčas mal vyrovnaný priebeh s viacerými šancami na oboch stranách. Po zmene strán mali viac z hry futbalisti Oravského Veselého. Išli do vedenia zásluhou Jurkyho. Stráňavy vyrovnali v poslednej minúte z pokutového kopu. Na úvod dobrý prípravný duel.

Zostava: Feriančík – Ťapaj, Kmeť, Kraľovanský, Pňaček – Janič, Gočal, Ondrek, Hvoľka – Jurky, Šnirc, striedali: Kubašák (b), Čakvari, Marko

Banská Bystrica - Námestovo 5:2 (2:1)

Góly: Depetris 2 (prvý z 11 m), Willwéber, Slaninka, Záhumenský - Samuel Farský (11 m), Wojciech Kobylarczyk

