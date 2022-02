Plavci si po bublinovom systéme konečne užili preteky v bežnom režime

V žilinskom bazéne bojovalo o medaily osem zástupcov z Oravy.

ŽILINA. Dolnokubínske kluby otvorili plaveckú sezónu majstrovstvami stredoslovenskej oblasti na dlhých tratiach. V Žiline sa stretla takmer stovka pretekárov.

Mestský plavecký klub Dolný Kubín (MPK DK) reprezentovalo šesť členov, ktorí sa na štartový blok postavili 16-krát a z toho sa im podarilo vytvoriť 13 osobných zlepšení. Celkovo vyplávali sedem pódiových umiestnení. „Dominancia našich plavcov bola hlavne v najdlhšej disciplíne a to 1500 m voľný spôsob, kde spoločne v svojich kategóriách vybojovali jednu zlatú medailu, dve strieborné a dve bronzové medaile,“ hodnotí Zuzana Katreniaková. „Štart do novej sezóny sa podaril úspešne a my veríme, že výsledky počas celého roka budú pre našich zverencov pozitívne.“

Triatlon team Dolný Kubín (TTDK) mal v žilinskom bazéne dvojčlenné zastúpenie. Eva Mikulášová sa zaskvela striebrom v disciplíne 800 m voľný spôsob a na polovičnej trati si vyplávala bronz. Tatiana Machajová skončila tretia na osemstovke a štvrtá na 400 metroch. „Po dlhom bublinovom systéme pretekania sme si konečne užili aj preteky v takmer bežnom režime,“ hovorí Michal Holub. „Hoc bez divákov, hoc v komornej astmosfére s menším počtom pretekárov, ale aj tak nás to všetkých potešilo. Výsledky boli tentokrát až na druhom mieste. Napriek tomu tri umiestnenia na stupňoch víťazov potešili. Snáď už bude len lepšie.“

Umiestnenia pretekárov MPK Dolný Kubín

400 m voľný spôsob

3. miesto Soňa Tarčáková, 4. miesto Sofia Penjaková, 6. miesto Tomáš Grznár, 7. miesto Linda Urbanová

800 m voľný spôsob

3. miesto Soňa Tarčáková, 4. miesto Sofia Penjaková, 4. miesto Tomáš Grznár, 5. miesto Bibiana Snováková, 7. miesto Michaela Porvazníková, 9. miesto Linda Urbanová

1500m voľný spôsob

1. miesto Bibiana Snováková, 2. miesto Soňa Tarčáková, 2. miesto Sofia Penjaková, 3. miesto Michaela Porvazníková, 3. miesto Tomáš Grznár, 4. miesto Linda Urbanová