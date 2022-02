Futbalista z Krivej sa nestihol v novom klube ani aklimatizovať a už sa gólovo presadil

Samuel Suľa pôsobil v MŠK Žilina od roku 2015.

KRIVÁ Tesne pred štartom jarnej časti najvyššej slovenskej súťaže zmenil dres oravský futbalista Samuel Suľa, ktorý pôsobil od roku 2015 v MŠK Žilina. Do konca aktuálnej sezóny bude hosťovať v Zlatých Moravciach. Zároveň si klub môže uplatniť následnú opciu na trvalý prestup. „Pocity mám výborné. Absolvoval som prvý tréning. Sú tu výborní ľudia i tréner. Som rád, že som v Zlatých Moravciach. Chcem sa čo najrýchlejšie adaptovať a každý deň pomôcť tímu na ihrisku v tréningovom procese, ale tiež v stretnutiach, keď príde šanca,“ takto zneli úvodné slová Samuela Suľu pre oficiálnu stránku klubu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Za Jasenicu skóroval šestnásťročný hráč, Liesek s dvomi Brazílčanmi a výhru Dlhej režírovali nové tváre Čítajte

Hosťovanie do Zlatých Moraviec je podľa športového manažéra MŠK Žilina Karola Belaníka najrozumnejším riešením pre obe strany. „Už po jeseni sme vyhodnotili, že Samovi umožníme napredovať v inom klube, kde by mal väčšiu minutáž a mohol by nastupovať pravidelnejšie. Preto sme zvolili hosťovanie, pričom práve Zlaté Moravce hľadali hráča na pozíciu pravého obrancu. Samo bol ľudsky i prístupom vzorný hráč. Vždy všetko odpracoval, odmakal tréning i zápas naplno. Určite mu chceme poďakovať za jeho služby, predsa len tu bol od svojich pätnástich rokov. Veríme, že sa zo Zlatých Moraviec posunie ešte niekam ďalej," povedal na margo rodáka z Oravy športový manažér.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dvadsaťjedenročný obranca z Krivej nazbieral zatiaľ vo Fortuna lige v priebehu troch sezón sedem štartov. Debut v najvyššej slovenskej súťaži prežil 5. mája 2019 proti Dunajskej Strede, keď vybehol na trávnik v 85. minúte. „Pamätám si, že som sa rozcvičoval a vtedajší tréner Kentoš na mňa zakričal, že sa mám prezliecť do dresu. Na tabuli svietila 85. minúta, no to som vtedy neriešil. Tešil som sa, že pôjdem do hry a vyskúšam si Fortuna ligu,“ povedal bývalý reprezentant do 19 i 21 rokov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Chlapec z dediny žije futbalový sen. Z ôsmej ligy sa prestrieľal do druhej najvyššej na Slovensku Čítajte

Prvý zápas v novom drese absolvoval Oravčan v Slovenskom pohári na ihrisku Spišského Podhradia. Zlaté Moravce potvrdili úlohu favorita. Zvíťazili presvedčivo 7:0. Samuel Suľa nastúpil v základnej zostave a v 57. min sa aj gólovo presadil. O šesť minút ho tréner Ľuboš Benkovský vystriedal. Sľubný začiatok novej etapy. Držíme palce.