Storočný most na Orave je v havarijnom stave, zbúrajú ho

Väčšina ľudí nový most chce, dvaja aktivisti sú proti.

Most v Podbieli má sto rokov, je v havarijnom stave, treba ho zbúrať a postaviť nový. (Zdroj: Lýdia Vojtaššáková)

PODBIEL. Most ponad Oravu do miestnej časti Podbiela - Zámostia využíva urbár z Podbiela aj Nižnej, Štátne lesy SR a Štátne lesy TANAP-u, družstevníci, kameňolom aj tamojší obyvatelia. Dôležitý je aj pre železničnú stanicu, na ktorej je priestor pre nakládku tovaru. Presný dátum jeho výstavby nie je známy, niektoré údaje hovoria o roku 1922. Ak je to pravda, tak oslavuje storočnicu.

Tento vek sa podpísal na jeho stave, v hodnotení mu statici prisúdili siedmy stupeň zo siedmich možných, teda havarijný stav. Keby nebol potrebný pre toľko firiem a ľudí, zatvorili by ho. Zatiaľ obmedzili jeho nosnosť na 25 ton pre jedno vozidlo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Starý pôjde dole

Majiteľom je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), ktorý už niekoľko rokov vyvíja veľké úsilie na postavenie nového.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok S pluhmi prešli za týždeň vzdialenosť dlhšiu, ako je cesta okolo sveta Čítajte

Podľa projektovej dokumentácie by mal stáť 2,2 milióna eur, verejné obstarávanie môže cenu znížiť.

Mosty patriace Žilinskému samosprávnemu kraju Žilinský samosprávny kraj vlastní 786 mostov, z toho je až 63 v šiestom stupni zo sedemmiestnej stupnice, čo je veľmi zlý stav. Jediný most, ktorý má siedmy stupeň – stav havarijný je v Podbieli.

Nová nosná konštrukcia mosta je navrhnutá ako spojitý oceľovobetónový trám s tromi poliami, prvé meria 26,33 metra, druhé 26,82 a tretie 26,39 metra. Spodnú stavbu budú tvoriť dve existujúce opory a dva existujúce piliere.

„Starý most zbúrajú, vedľa postavia nové dočasné premostenie, aby sa firmy a obyvatelia mali ako dostať cez rieku,“ povedal podpredseda ŽSK Igor Janckulík.