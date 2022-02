Netreba špeciálne bežky, len odvahu a chuť bojovať

Vo Vavrečke zvládli tretie kolo Oravského pohára výborne. Nemali to však jednoduché. V piatok pršalo a na trať museli sneh ručne dohadzovať.

VAVREČKA. V krátkom slede pokračoval Oravský pohár v bežeckom lyžovaní tretím podujatím. Priaznivci tohto športu sa tentokrát stretli vo Vavrečke, kde sa podarilo zorganizovať takéto preteky prvý raz. Domáci organizátori na čele so Slavomírom Prajom sa tejto úlohy zhostili výborne, i keď to nemali jednoduché. Bojovali proti silnému protivníkovi – počasiu.

„V piatok začalo pršať a vyzeralo to všelijako,“ hovorí člen organizačného tímu Mário Košút a hlavný ašpirant na víťazstvo. „Museli sme sneh hádzať na trať. Riadne veľa chlapcov sa zapojilo do toho. Zvládli sme to aj vďaka Ferovi Vojtechovskému, ktorý urobil valec na tvorbu trate. Myslím, že všetko sme to spolu zvládli na vysokej úrovni.“

Pre priaznivcov bežeckého lyžovania je táto zima rozprávková. Aj preto sa zanietenci okolo Petra Sitárika rozhodli zorganizovať Oravský pohár. Prvé dve kolá sa konali v Oravskej Lesnej a Krušetnici. Na pretekoch sa stretávajú bežkári, ktorí sú na rozdielnej úrovni. Prevládajú rôzne techniky bežkovania, ale jedno majú spoločné. Vychutnať si ten nádherný pocit súťažiť spolu a dostať sa do cieľa. Najlepšie to vystihla Jarmila Kakusová zo Zákamenného. „Je úžasné, že ľudia sa nevzdávajú. Bojujú bez ohľadu na umiestnenie. Najmä tým, ktorí to nevzdajú, gratulujem. Netreba špeciálne bežky alebo super hodinky, len odvahu a chuť bojovať.“

Vo Vavrečke potvrdil papierové predpoklady domáci Mário Košút. Mužskú kategóriu vyhral iba o 16 sekúnd pred omnoho starším Jozefom Madleňákom z Oravskej Jasenice. Vekový rozdiel je rovnaký ako strata v cieli. „Som rád, že Jožko prišiel,“ hovorí víťaz. „Nedal mi to zadarmo. Dobre sme sa ponaťahovali.“ Trojicu najrýchlejších mužov na 11-kilometrovej trati uzatváral organizátor Slavomír Praj.

V ženskej časti predviedla najlepší výkon Žilinčanka Margaréta Bičanová. Druhá finišovala Jarmila Kakusová (víťazka kategórie nad 40 rokov) a tretie miesto brala Michaela Maxová z KB Breza. Najlepším dorastencom bol podľa očakávania Sebastián Belicaj, rodák zo Zákamenného a člen ŠKP Banská Bystrica.

Záverečné kolo Oravského pohára v bežeckom lyžovaní sa uskutoční 19. februára v Oravskej Polhore.

Medailisti v každej kategórii

Muži 19 až 39 rokov (11 kilometrov) – 1. Mário Košút (TT Vavrečka), 2. Martin Buc (TT Vavrečka), 3. Jozef Janík (ŠKP Trstená)

Muži 40 až 49 rokov (11 kilometrov) – 1. Jozef Madleňák (Oravan Or. Jasenica), 2. Slavomír Praj (TT Vavrečka), 3. Marek Voška (KB Breza),

Muži 50 a 59 rokov (11 kilometrov) – 1. Peter Sitárik (KB Breza), 2. Erik Bizoň (Oravaman Nižná), 3. Rastislav Trabalík,

Muži nad 60 rokov (7,4 kilometra) – 1. Pavol Florek (Zákamenné), 2. Ján Jendroľ,

Ženy od 19 do 39 rokov (7,4 kilometra) – 1. Margaréta Bičanová (Nereus Žilina), 2. Michaela Maxová (KB Breza), 3. Alžbeta Bucová (TT Vavrečka),

Ženy 40 až 49 rokov (7,4 kilometra) – 1. Jarmila Kakusová (KB Breza), 2. Michaela Bačová (TJ Oravan Námestovo), 3. Marcela Tropeková (Rabča),

Dorastenci 15 až 18 rokov (5,5 kilometra) – 1. Sebastián Belicaj (ŠKP B. Bystrica), 2. Roman Šarman (TT Vavrečka), 3. Juraj Košút (TT Vavrečka)