V Tvrdošíne sa opäť zrazil vlak s autom

Od nehody, pri ktorej sa vlak zrazil s kamiónom, neuplynuli ani dva týždne a polícia už musela v Tvrdošíne riešiť ďalší podobný prípad.

TVRDOŠÍN. Nepríjemný koniec pracovného týždňa zažila 28-ročná vodička, ktorá v piatok popoludní prechádzala na Škode železničným priecestím v Tvrdošíne bez priecestného zabezpečovacieho zariadenia. Nevšimla si prichádzajúci osobný vlak, rušňovodič pre krátku vzdialenosť nestihol zabrzdiť. Vodička mala šťastie, že náraz auto odhodil mimo koľaje.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Alkohol u vodičky ani rušňovodiča dychovými skúškami zistený nebol, nehoda sa obišla bez zranení,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.

Ďalšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho objasňovania.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na Orave sa po zrážke s kamiónom vykoľajil osobný vlak Čítajte

Polícia upozorňuje, že najmä v prípade nechránených železničných priecestí si treba počínať mimoriadne opatrne. Týka sa to nielen vodičov, ale aj chodcov a cyklistov. Pred vstupom na železničné priecestie dôrazne žiadame ľudí, aby rešpektovali závory a výstražné svetlá.

Skôr ako vojdete na prejazd, treba spomaliť a presvedčiť sa, či je možné ho bezpečne prejsť.

Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou Stoj, daj prednosť v jazde! je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom.

Prečítajte si tiež