Za Jasenicu skóroval šestnásťročný hráč, Liesek s dvomi Brazílčanmi a výhru Dlhej režírovali nové tváre

Futbalový víkend ponúkol množstvo prípravných stretnutí.

Banská Bystrica – Námestovo odložené

Domáce mužstvo zápase muselo zrušiť, lebo malo pozitívne testovaných hráčov. Pre Námestovo je to už druhý odložený zápas za sebou.

Spišská Nová Ves – Dolný Kubín 2:2 (2:1)

Góly: Ončák, Lukáčik (z 11 m)

Tréner Dolného Kubína Pavol Bača: Predstavili sme sa proti najlepšiemu tímu III. ligy východ. Od úvodu sa hral rýchly a útočný futbal. Už na začiatku pohrozil Hojo, no v rozhodujúcej chvíli mu lopta odskočila. Hneď na to sa ukázali aj domáci, no hlavičkou Čillíka neprekonali. V 26. min po rohu Lukáčika si na loptu najlepšie vyskočil Ončák a otvoril skóre. Spišská Nová Ves však do prestávky výsledok otočila. Najskôr sa zrazili Ončák s Čillíkom a lopta skončila v sieti, no a východniari dokonali pred zvrat tesne pred odchodom do šatní.

Aj vstup do druhého dejstva mal súper lepší, šance však nevyužil. Postupne sme sa dostávali do hry. Otruba prehodil aj gólmana, no lopta išla tesne vedľa. Kolorédyho obaľovačka taktiež neskončila v sieti, podobne i Bačov pokus. Ako sme do súpera búšili, v nájazde sa ocitol aj protivník, no gól nedal. V 85. min faulovali Bobčeka v pokutovom území. Lukáčik pokutový kop premenil a vyrovnal na konečných 2:2. Bola to zaslúžená remíza.

V sobotu 19. februára cestujeme do Námestova, kde v derby zápase pripravíme domácim generálku na jarnú časť II. ligy. Hrá sa o 10.30 h.

Zostava: Čillík – Lupták, Ončák, Sučák, Gálik – Karas, Kolorédy, Lukáčik, Hojo – Otruba – Bobček, striedali: Bača, Murín

