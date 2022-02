Premiér sa učil spolu s oravskými deťmi

Eduard Heger navštívil základnú aj strednú školu, ocení zdravotníkov.

ORAVA. „Milé deti, dnes máte nového žiaka, prišiel Edko Heger,“ týmito slovami privítal učiteľ roka 2019 Peter Palla premiéra, ktorý prišiel dnes na návštevu ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej. „Deti sa zasmiali a zobrali ho medzi seba v priebehu sekundy. Dostal úlohu zapisovateľa, čítal a premýšľal s nimi,“ opísal Palla príchod premiéra.

Hodina nemala konkrétny predmet, deti nevedeli že majú slovenský jazyk, matematiku a prírodovedu spolu. „A to je to, o čo sa snažíme. Nepovedal som, čo sa budú dnes učiť, prišli na to samy.“

ZŠ R. Dilonga bola prvá na Slovensku, kde začali už v roku 2006 vyučovať hybridne aj s pomocou tabletov. „Je to o aktivizujúcej metóde, kritickom myslení a poznaní toho, ak sa dieťa niečo učí, tak vie, z akého dôvodu sa učí a hlavne ho to baví. Budem rád, ak metódy, ktoré videl u nás, sa naklonujú do čo najviac škôl.“

Premiér videl modernú triedu, moderné metódy vyučovania. „Áno toto je 21. storočie, toto je digitalizácia v praxi,“ povedal Eduard Heger.

Venoval sa aj pripravovanej kurikurálnej reforme vzdelávania, na ktorej tvorbe sa podieľalo viac ako dvetisíc odborníkov, z toho 84 percent tvorili učitelia. Spomenul aj vplyv pandémie na vzdelávanie. „Pandémia zrýchlila tempo digitalizácie ale zároveň odhalila nedostatky v technológiách. Dobrou správou je, že z plánu obnovy máme 600 miliónov eur na školstvo.“

Upozornil, že dôležité je investovať aj do vzdelávania učiteľov, ktorí potom budú lepšie vzdelávať žiakov. „Nejde o to, aby sme naučili deti, čo si myslieť, ale ako si myslieť.“

Predseda vlády by mal zajtra absolvovať turistický prechod za účasti zdravotníckych pracovníkov Doolnooravskej nemocnice, ktorý sa koná pri príležitosti výročia narodenia Ladislava Nádašiho Jégé, po ktorom je nemocnica v Dolnom Kubíne pomenovaná.

Zároveň by mal poďakovať a oceniť deviatich zdravotníkov tohto zariadenia a sestry oddelenia dlhodobo chorých, na ktorých pleciach je starostlivosť o pacientov na covidovom oddelení.

„Iniciatíva premiéra nás milo prekvapila. Pre našich zdravotníkov je to hlavne morálna pocta a podpora za tisíce hodín, ktoré strávili starostlivosťou o pacientov.,“ povedal riaditeľ nemocnice Jozef Mintál.

