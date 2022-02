Žena z Oravy odhalila zlodejov pod hradom

Obyvateľom Dolnej Lehoty začali miznúť žetóny na vývoz odpadu, obuv aj posteľná bielizeň. Niekto sa ulakomil dokonca aj na misku pre psa.

ORAVSKÝ PODZÁMOK. V Dolnej Lehote, miestnej časti obce pod Oravským hradom, začali z ničoho nič miznúť veci. Ako prvé sa za neobjasnených okolností stratili žetóny na vývoz komunálneho odpadu. Viacerí obyvatelia upozornili na to, že im chýbajú na smetných košoch, na ktoré ich pred vynesením na ulicu upevnili.

„Kôš nevysypaný a žetón fuč. Stalo sa to ešte niekomu?“ zisťovala vtedy prekvapená Katarína z Oravského Podzámku. Odpovedal jej Tomáš, žijúci v rovnakej obci. „Áno, nám. Dali sme vysypať dva koše, ani jeden žetón tam nebol.“ Vtedy sa ešte mohlo zdať, že ide o zhodu náhod. No ukázalo sa, že Tomáš nebol posledným, komu sa to v dedine stalo.