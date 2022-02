Úžasný výkon Zuzany Remeňovej. Slovenská juniorka skončila tak vysoko ešte v minulom storočí

Biatlonové dvojičky si užívajú momentálne prestávku od biatlonu.

Zuzana Remeňová dala do posledného kola všetky svoje sily. (Zdroj: Igor Stančík/Slovenský biatlon)

NOVÉ MESTO NA MORAVÉ Biatlonové sestry Remeňové z Hruštína absolvovali v priebehu piatich týždňov päť podujatí. Momentálne na nich čaká dlhšia prestávka, ale pred ňou si urobili chuť životnými výsledkami v IBU pohári dospelých.

V Česku sa konali rýchlostné preteky na 7,5 kilometra. Mária i Zuzana odstrieľali ležku čisto. Bežecky išli sestry približne rovnako. Na stojke už rovnaké výkony nepredviedli. Mária minula dva terče. Po odkrúžení dvoch trestných kôl napokon skončila na 28. mieste. V seniorskom IBU pohári to však bol pre ňu najlepší výsledok.

Zuzana vyčistila terče na stojke za 25 sekúnd a odchádzala zo strelnice na priebežnom štvrtom mieste. V poslednom kole makala, čo jej sily stačili. Napokon jej tesne ušla najlepšia desiatka. Skončila so stratou 38 sekúnd na 11. mieste, je to tiež kariérne maximum v IBU pohári dospelých. Rozdiely však boli veľmi tesné a výsledok mohol byť ešte lepší. Na ôsmu priečku stratila jedinú sekundu, na šiestu pretekárku štyri.

„Už som si povedala, že to sú posledné preteky v tomto trimestri a musím dať do toho všetko,“ hovorí Zuzana Remeňová. „Už sa cítim aj unavená, mám všetkého už dosť. Ale vyšlo mi to a som veľmi rada. Som spokojná, ale trošku ma mrzia tie sekundy, ktoré ma delili vo výsledkovej listine ešte od lepšieho umiestnenia.“

O výkone Zuzana Remeňovej napísal oficiálny web Slovenského biatlonu. „Sledovali sme úžasný výkon Zuzany. V tejto sezóne ešte v seniorskom biatlone zďaleka nikto nestratil menej ako 38 sekúnd na víťaza. Je to asi najlepší slovenský výkon v IBU pohári za posledné tri roky a nepamätáme si, kedy naposledy takto vysoko skončila slovenská juniorka, to sa dostaneme ešte do minulého storočia. Mimoriadne povzbudzujúci deň pre obe dvojičky, ktoré si zašli maximá medzi ženami.“

