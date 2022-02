Námestovo predviedlo v Žiline viac než solídny výkon. Ideme správnou cestou, hovorí tréner

Zápas na jeseň skončil pre debaklom 0:9.

Žilina B – Námestovo 2:1 (0:1)

Góly: 63. a 83. Addo (prvý z 11 m) – 37. Mydlár

Tréner Roman Marčok: Pre ktorýkoľvek tím je vždy komplikované hrať so Žilinou v ich domácom prostredí a najmä na rýchlej umelej tráve. Domáci tím mal väčšiu kontroly hry, ale v prvom polčase sme boli dostatočne aktívni a pozorní, čím sme mu narobili problémy v útočnej snahe.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Málokedy je spokojný, býva na seba náročný. Vždy sníval viesť mužstvo dospelých Čítajte

Náš gól padol po krásnej priamočiarej akcii, ktorá začala rozohrávkou od brankára a skončila v sieti po nekompromisnom zakončení nášho ľavého obrancu Šimona Mydlára. Ešte sme mali jednu či dve nebezpečné akcie, naopak domácich sme nepustili k zakončeniu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Do druhého polčasu Žilina vystriedala prakticky celú jedenástku, my sme mali trochu úspornejšie možnosti. Dôležité je, že dorastenci, ktorí za nás nastúpili prešli ťažkou prijímacou skúškou a skúsime ich postupne zapájať do tréningového procesu. O konečnej podobe výsledku rozhodli z pohľadu domácich dva momenty. Najskôr z darovanej jedenástky vyrovnali a následne po individuálnej pozičnej chybe dosiahli víťazný výsledok.

So súperom veľkej kvality, prakticky v súťažnom tempe, sme predviedli viac než solídny výkon a za štyri týždne družstvo urobilo dôležitý progres. Ešte je toho dosť, na čom treba pracovať, ale ideme správnou cestou. Bude pre nás náročné zregenerovať sily pred blížiacim sa zápasom, ešte zvážime, ktorých hráčov využijeme a či dáme šancu dorastencom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Liga starých pánov sa teší na Orave veľkej obľube. Predstavujeme najlepšiu jedenástku uplynulého roka Čítajte

Zostava Žiliny: Belaník - Tandara (46. Suľa), Mynář (46. Kukulský), Jaššo (46. Pečovský), Bari (65. Mlynár) - Myslovič (46. Chyla), Oravec (46. S. Javorček), Gomola (46. Šnajder) - Trabalík (46. Addo), Jibril (46. Vaľko), L. Sauer (65. Bortoli)

Zostava Námestova: Novák - Habiňák (61. Betušťák), Jaššo, Terentyev, Mydlár - Brodziansky (82. Vorčák) - Kobylarczyk (61. Mäsiar), Farský, Biricz (71. Rodzim), Svetlošák (61. Stašák) - Chorvát (71. Barutík)

Súvisiaci článok