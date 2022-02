Boli sme na nákupe lacného benzínu a potravín v Poľsku

Nulová DPH na potraviny opäť láka Slovákov do Poľska. Liter benzínu stojí 1,24 eura, kilo bravčového stehna alebo karé kúpite za dve eurá, slnečnicový olej za 1,46, maslo za 1,5 eura, kuracie stehná za euro.

POĽSKO. „Znížili sme ceny viac ako troch tisíc produktov, pretože majú nulovú DPH,“ takýto leták víta zákazníkov na supermarkete v poľskej Jablonke.

Od 1. februára začala v Poľsku platiť nulová DPH na potraviny, dovtedy bola vo výške piatich percent. Benzín a nafta má namiesto 23-percentnej DPH iba osempercentnú. Dočasné zníženie DPH bude platiť šesť mesiacov. Vláda chce takto pomôcť ľuďom zvládnuť vysokú infláciu.

To sa oplatí

„Do Poľska chodíme na nákupy často, niekedy prídem dvakrát za týždeň, inokedy raz za tri. Dnes som zobral sto litrov nafty a potraviny za deväťdesiat, neviem, koľko som ušetril, ale rozhodne sa to oplatí. Čo si myslíte, že Poliaci majú potraviny horšie ako my? Ja si to nemyslím. Mám radšej poľský syr, je rozdiel kúpiť ho za šesť eur tu alebo za viac ako deväť na Slovensku,“ povedal dnes otec mladej rodiny z Vasiľova na parkovisku pred supermarketom v poľskej Jablonke.

Podobne rozmýšľa veľa Slovákov. A zatiaľ čo nákupy na poľských trhoch obmedzil covid, zdá sa, že potraviny zabezpečia našim severným susedom návrat Slovákov.

Výsledkom opatrenia poľskej vlády je benzín a nafta za približne 1,24 eura, takú cenu mali na prvej stanici hneď za hraničným priechodom v Trstenej.

V článku sa dočítate aké sú ďalšie ceny potravín v Poľsku

čo kupujú Slováci

aké predajné akcia majú poľské obchody

na aké potraviny na Slovensku platí DPH 10 percent

pozriete si fotky priamo z predajne

Porovnanie cien na Slovensku a v Poľsku v eurách Prvá je slovenská cena, druhá poľská maslo 250 g 1,89 € 1,5 €

olej slnečnicový1,89 € 1,46 €

brav. stehno kg 3,49 € 2,04 €

brav. karé 2,99 € 1,94, €

vajcia 10 ks 1,49 € 1,25 €

kur. stehná kg 1,89 € 1,04 €

mleté brav. mäso kg 2,99 € 1,87 €

mlieko 1,5 % 0,62 € 0,52 €

kuracia štvrť kg 1,99 € 1,45 €

chlieb kg 1,29€ 0,99 €

kaiserka 0,13 € 0,07 €

mandarinky kg 1,59 € 1,19 €

losos čerstvý kg 13,9 € 10,03 €

cukor kg 0,79 € 0,65 €

špagety 0,5 kg 0,65 € 0,62 €

silan 1,8 l 3,49 € 1,74 €

Ale

na niektorých čerpacích staniciach sú ceny ešte nižšie, päť kilometrov od hraníc benzín klesá aj na 1,14 eura. Na Slovensku stojí benzín o 40 centov viac. Pri päťdesiatlitrovej nádrži ušetríte 20 eur.