Námestovský tréner avizuje zmeny v zostave, tvrdošínsky skúšal nové obranné zloženie

Oravské kluby odohrali ďalšie prípravné zápasy.

Prípravné zápasy

Liptovský Mikuláš - Námestovo 2:0 (0:0)

Tréner Námestova Roman Marčok: Bol to zápas náročný, najmä po fyzickej stránke. Hneď v úvode zápasu išiel Snovák sám voči brankárovi, ale jeho obstrel minul bránu. Pre vývoj prvého polčasu to bol jeden z troch momentov, kedy mohlo dať Námestovo gól. Najmä v druhom prípade to bolo rozhodujúce, pretože sa gólovo presadil Svetlošák, ale s miernym oneskorením prišlo k rozhodnutiu o postavení mimo hry. Tretím momentom bola zaujímavá príležitosť Chovana, ktorý volejom z prvého dotyku prestrelil bránu.

Domáci mali dve sľubné príležitosti, ale obidve vyriešil brankár Greššák. To čo v prvom polčase zvládol, naopak v druhom urobil opačne a po vlastných chybách inkasoval dva góly. Mimo to súper hrozil najmä centrovanými loptami a štandardnými situáciami, ale okrem jednej nádejnej pozície, si šancu nevypracoval.

