Ceny nehnuteľností lámu rekordy. Orava dobehla najdrahšie krajské mestá

Orava patrí medzi regióny s najväčším rastom cien nehnuteľností na Slovensku.

ORAVA. Ceny nehnuteľností sa zvyšujú závratnou rýchlosťou, najmä v porovnaní s priemernými príjmami obyvateľstva. Pre mnohých ľudí sú už prakticky nedostupné. „O bývaní v domčeku môžem len snívať,“ priznáva Michaela z Dolného Kubína.

Vyletieť z hniezda je pridrahé

Zo šance na vlastnú strechu nad hlavou Patrícia nejasá. „Hľadáme si s priateľom svoje bývanie a je to šialené. Tie ceny, katastrofa,“ skonštatovala. Podobne je na tom aj Peter. Dvadsiatku má už nejaký ten rôčik za sebou, žije na dedine s mamou a rád by sa osamostatnil. Napriek slušnému platu si to ešte stále nemôže dovoliť, je nezadaný a sám by to finančne neutiahol.

„Viac ako polovica mladých ľudí vo veku 25 až 35 rokov žije s rodičmi, pretože sa ku kúpe nehnuteľnosti dostáva veľmi ťažko. V bývaní u rodičov sme na druhom mieste z celej Európy,“ povedal Ján Laurinčík, konateľ spoločnosti Orea, ktorá stojí za najdlhšie pôsobiacou realitnou kanceláriou na Orave.

Rekordné zdražovanie

„Na realitnom trhu sa pohybujem ako maklér od roku 2008, to bol práve začiatok krízy, trh sa zrútil. No už po pár rokoch sa dokázal pozbierať a od roku 2011, 2012 sa stabilizoval. Ceny začali stúpať pred koronou, za posledné roky sledujeme ich najrýchlejší rast.“

Laurinčíkove slová potvrdzuje graf Národnej banky Slovenska zaznamenávajúci vývoj cien nehnuteľností na bývanie v SR.

Krivka má od roku 2014 stúpajúcu tendenciu (zdroj: Národná banka Slovenska)

„Za posledné roky rástli ceny na Orave každoročne o viac ako 10 percent , v uplynulom roku stúpli ceny bytov podľa našich interných štatistík o rekordných 22,83 percenta. Tým sme sa zaradili medzi regióny s najväčším rastom cien nehnuteľností na Slovensku,“ zhodnotil realitný maklér a hypotekárny špecialista Radoslav Kováčik, riaditeľ realitnej kancelárie Finrea.

Príklad zmeny ceny bytov od realitnej kancelárie Finrea: Priemerná cena 3-izbového bytu v Dolnom Kubíne v roku 2020 bola 92 366 eur. Ku koncu roka 2021 sa v ňom 3-izbové byty bežne predávali za 125-tisíc - 145-tisíc eur. Priemerná cena 2-izbového bytu v Dolnom Kubíne v roku 2020 bola 79 125 eur. Ku koncu roka 2021 sa v ňom 2-izbové byty bežne predávali za 90-tisíc - 110-tisíc eur.

Vo vyhľadávanej metropole dolnej Oravy teda podľa uvedeného príkladu ide v prepočte dokonca o tretinový až polovičný nárast ceny.

O niečo nižšie percentá zdražovania v celkovom priemere vyšli z prepočtov Jána Laurinčíka. „Rast cien nehnuteľností v roku 2021 bol citeľný, nejakých 15-20 percent. Je to však individuálne, hlavne kvôli tomu, že oravský trh je tak malý, že máme málo dát na vyhodnotenie a robenie si štatistiky,“ vysvetlil konateľ spoločnosti Orea a dodal, že časť predaja nehnuteľností ide mimo realitné kancelárie alebo realitné portály, ktoré dokážu evidovať ich ceny. A že inzerované ceny nehnuteľností a sumy, za ktoré boli v skutočnosti predané, sú často odlišné.

Ponuka verzus dopyt

V jednom sa obaja realitní makléri zhodnú absolútne. V nepomere na miske váh ponuky a dopytu. „Chýbajú všetky druhy bytov. Menšie štartovacie či investičné byty, ako aj väčšie byty pre rodiny. Rovnako zohnať pozemok na výstavbu domu priamo v okresných mestách sa zdá ako nadľudský výkon, je to ako nájsť ihlu v kope sena. A ak sa niečo vyskytne, tak to často býva okamžite predané,“ opísal aktuálnu situáciu na Orave Radoslav Kováčik.