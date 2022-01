Hasič bude pravdepodobne musieť zaplatiť časť škody

Kolegu prišli počas súdu podporiť aj dobrovoľní hasiči z dedinských zborov, zorganizovali protestnú jazdu na hasičských autách po meste.

ORAVSKÁ PORUBA. „Rozsudok zatiaľ nepadol, ale sudkyňa sa prikláňa k tomu, že budem musieť asi zaplatiť časť škody,“ povedal po skončení včerajšieho pojednávania súdu dobrovoľný hasič Miroslav Horvát z Oravskej Poruby.

V roku 2019 pri dopravnej nehode spôsobil škodu na zásahovom vozidle Iveco Daily počas návratu zo súťaže mladých hasičských nádejí. Škoda dosiahla 3 500 eur. Podarilo sa ju znížiť na 2500 eur.

Na otázku, či zaplatí, odpovedal váhavo. „Ak mi súd prikáže, tak zaplatím, no považujem to za nespravodlivé a až amorálne. Za desať rokov dobrovoľnej pomoci a služby pre obec by som mal uhradiť škodu, ktorú som spôsobil neúmyselne a pri činnosti v prospech obce. Ak sa to stane, už si za volant hasičského auta nesadnem a pravdepodobne tak urobia aj kolegovia z iných DHZ.“