Plnú nádrž tankovali za dvanásť eur, stovky kilometrov nevideli živú dušu. Ako prežil nováčik Dakar

Fyzioterapiu študoval v Austrálii. Jeho klientami sú aj úspešní vodnoslalomári, atléti i boxer.

Úspech je vždy ako stavebnica, skladá z niekoľkých dielov. Štefan Svitko vďačí za svoje výsledky na Dakare svojmu tímu, bez ktorého by len ťažko mohol dojsť do cieľa najprestížnejších pretekov sveta.

O motorku sa už dlhodobo stará mechanik Zlatko Novosád. Úplným nováčikom v Saudskej Arábii bol tento rok fyzioterapeut Jakub Kmeťko, ktorý sa snažil v dobrej kondícii udržiavať telo Štefana Svitka. „Naša spolupráca začala na jar 2020. Štefan mal tesne po Dakare a začali sme premýšľať, ako mu dokážem pomôcť,“ povedal 31-ročný rodák z Nitry, ktorý sa pred dvomi rokmi presťahoval s priateľkou do Dolného Kubína, kde má fyzioporadňu. Tento odbor študoval v Austrálii a potom pracoval v Prahe. Jakub Kmeťko je preto vyhľadávaný aj ďalšími úspešnými športovcami.

Rely Dakar je však v kariére mladého fyzioterapeuta niečím novým a dovtedy nepoznaným. O tejto životnej skúsenosti a zážitkoch sme sa s ním porozprávali.

Bola Rely Dakar jedno veľké dobrodružstvo?

Určite áno. Ja som v motošporte prakticky nováčik, takže je to veľký rozdiel oproti vodnému slalomu alebo atletike. Dakar je veľké podujatia už len tým, koľko ľudí sa ho každoročne zúčastňuje. Veľa vecí som sa učil za pochodu. Snažili sme sa Števovi zabezpečiť pohodu, aby sa mohol sústrediť len na jazdenie.

Nemali ste problém s aklimatizáciou na nové prostredie?

Paradoxne, návrat z tepla do zimy je vždy oveľa horší, človek si na to horšie zvyká. Časový posun v Saudskej Arábii je dve hodiny dopredu oproti Slovensku, čo je prakticky nič. Prišli sme v dostatočnom predstihu. Prakticky štyri dni pred štartom pretekov sme mali voľno, takže sme mali čas si zvyknúť. Horšie to bolo, keď som chodil do Austrálie, kde je časový posun šesť až osem hodín, človek si musí vybrať tzv. jet lag a zvyknúť si.

Ďalej sa dozviete S akými problémami sa obracal Štefan Svitko na svojho fyzioterapeuta? Ako dlho sa mu venoval po každej etape? Čo robil fyzioterapeut, keď náš jazdec pretekal? Ako dlho si dokázal pospať? Ktoré zážitky si odnáša z Dakaru? Pôjde aj budúci rok? Akým úspešným športovcom tiež pomáha? Má veľa práce na Orave?