Japonec mieri do najvyššej slovenskej ligy, brankár nech si hľadá nové mužstvo. Klub sa chce pokúsiť o nemožné

Na prvom tréningu sa hlásilo 17 hráčov. Takmer všetci vošli do novej sauny.

Pre klub ako ŠK Tvrdošín sa radila jesenná časť dospelých medzi veľké sklamania. Mužstvo zimuje v štvrtej lige na deviatej priečke. „Máme vytvorené veľmi dobre podmienky a tak to musí aj vyzerať na ihrisku. Hráči si musia vstúpiť do svedomia a nechať na ihrisku srdiečko. Zmením aj to, že tu bude veľká konkurencia. Bez toho to nejde,“ povedal pred zimnou prestávkou prezident klubu Peter Machunka.

Sľubujú, ale potom nedvíhajú ani telefón

Tradičný účastník štvrtej ligy začal so zimnou prípravou v sobotu 22. januára, trošku neskôr ako okolité kluby. „Hráči už mali týždeň predtým individuálne plány, ktoré mali odbehnúť,“ hovorí Peter Machunka. „Nechceli sme ani začínať skôr. Po minulé roky boli chlapci unavení, keď sme začali trénovať skôr. Všetko sa dá dobehnúť, budú viac nabudení.“

Na prvom tréningu sa trénerovi Marcelovi Bednárovi hlásilo 17 hráčov. „Predpokladal som, že nás bude minimálne 22,“ povedal hrajúci prezident klubu, ktorý bol smutný z prístupu niektorých hráčov, ktorí mu sľúbili, že Tvrdošín posilnia.

