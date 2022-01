Rodáčka z Tvrdošína sa stala hrdinkou českého finále

Už po niekoľkýkrát dokázali Vítkovice vyrovnať v posledných sekundách zápasu.

CHOMUTOV Denisa Ferenčíková sa v decembri rozlúčila so slovenskou florbalovou reprezentáciou, no na klubovej scéne naďalej žiari a to doslova. Ako kapitánka doviedla Vítkovice k ďalšej cennej trofeji.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jasenicu posilnil hráč Zlatých Moraviec, s Vavrečkou trénuje záložník Chlebníc. Prestupové šumy piatej ligy Čítajte

Vo finále českého pohára bola rodáčka z Tvrdošína ústrednou postavou dokonalého obratu. Chodov v zostave s druhou Tvrdošínčankou Kristínou Belicovou viedol po dvoch tretinách 2:0. „Myslím, že prvú tretinu sme boli lepším tímom,“ hovorí Denisa. „V pohode sme mohli viesť 3:0. V prostrednej časti začal hrať Chodov aktívnejšie. Naše mužstvo urobilo pár chýb, trápili sme druhú tretinu.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Vítkovice a Chodov sú posledné roky tradičnými súpermi vo finálových zápasoch, či už je to v extralige alebo pohári. Zápas je vždy vyrovnaný a opakuje sa tradičný scenár. Florbalistky z Chodova dlhú vedú, no záver patrí Vítkoviciam. Dotiahnu duel do predĺženia a potom vsietia víťazný gól.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Podbrezovej si splnil jeden z cieľov, ďalší chce dosiahnuť s Pohroním Čítajte

A inak tomu nebolo ani tentokrát. V 36. min naštartovala obrat ako správna kapitánka Denisa Ferenčíková. Iba dodáme, že pohárové finále malo 15-minútové tretiny. Už to vyzeralo, že súper najtesnejšie vedenie udrží, ale 15 sekúnd pred koncom prešla do brány loptička a nasledovalo predĺženie. Trvalo necelých päť minút. Hrdinkou Vítkovíc sa stala oravská florbalistka. Natiahla k strele od ľavého mantinelu a na palubovke vypukla veľká radosť. Vítkovice opäť raz v predĺžení zdolali Chodov. „V tretej tretine sme si povedali, že to vyhráme. Verila som do poslednej sekundy. Šťastie stále pri nás stojí a dúfam, že nikdy neodíde a budeme zápasy vyhrávať,“ povedala Denisa Ferenčíková, ktorá bola vyhlásená aj za najlepšiu hráčku finále.

Súvisiaci článok