Prerábali za svoje, investované peniaze napokon štát preplatí

Investícia do modernizácie budovy sa obci vrátila hneď dvakrát. Úsporou za kúrenie a refundáciou nákladov.

PUCOV. Obec bude mať už čoskoro k dispozícii finančnú injekciu viac ako 118-tisíc eur. Získať dotáciu sa pokúšala približne sedem rokov. „Peniaze sú na účte, momentálne zmrazené, ale už v najbližších dňoch očakávam pokyn Envirofondu na ich uvoľnenie,“ prezradil starosta Pucova Metod Sojčák.

Článok pokračuje pod video reklamou

Financie pre Pucov poskytol Environmentálny fond Ministerstva životného prostredia. Obec o ne žiadala, aby mohol zatepliť a prerobiť budovu kultúrneho domu, v ktorej sídli aj obecný úrad.

Schváleniu dotácie predchádzali roky neúspešných pokusov o jej získanie. Obec sa nevzdala a situáciu vyriešila neštandardne. Na obnovu budovy použila vlastné financie z rezervného fondu. Napriek tomu, že si dotáciou nebola istá, investovala do rekonštrukcie viac ako 123-tisíc.„Boli sme rozhodnutí, že či budeme úspešní alebo nebudeme úspešní, jednoducho do toho ideme. Stav budovy si to vyžadoval.“

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Povolenie strieľať. Výnimku dostali po dvoch rokoch Čítajte

Pôvodné vykurovanie elektrickými konvektormi nahradila nová vykurovacia sústava na peletky. Na budove vymenili postupne okná, prerobili podkrovie, zateplili fasádu a predĺžili časť strechy tak, aby sneh z nej padal za oporný múr a stavbu nepodmáčal. V sále kultúrneho domu na hornom poschodí prerobili osvetlenie a došlo aj ku zmene vzhľadu interiéru.

„Nespoľahli sme sa na dotáciu, nečakali sme na ňu, refundovanie nás potešilo. Štátom preplatené finančné prostriedky tak môžeme použiť na ďalší rozvoj.“