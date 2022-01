Na Orave stavajú nový hypermarket

Nadnárodný reťazec plánoval otvoriť už vlani.

TVRDOŠÍN. Výstavba prvého Kauflandu na hornej Orave sa skloňuje už dlho. Spoločnosť pôvodne avizovala otvorenie nákupného centra na jeseň uplynulého roka, už v lete inzerovala nábor zamestnancov. No nová budova pri vstupe do Tvrdošína začala naberať jednoznačné tvary nedávno.

„Nakoniec sa to podarilo, aj keď prípravná dokumentácia a povoľovanie prešlo zložitým procesom,“ povedal primátor Tvrdošína Ivan Šaško. „Výstavbe sme boli naklonení, aj ústretoví. Prispôsobili sme jej územný plán mesta, kde bolo nutné zmeniť funkčné využitie pozemkov. Sme radi, že Kaufland posunie mesto ďalej.“

Práce finišujú

Podľa slov primátora nemohol investor robiť všetko naraz. Pracoval postupne, náročne zjednocoval pozemky a narazil na komplikáciu pri príprave prístupovej cesty. Napojenie na štátnu cestu I/59 sa podarilo vyriešiť až v týchto dňoch.

„Súčasťou projektu je dopravné napojenie na účelovú komunikáciu a chodník, posun autobusovej zástavky vrátane nástupišťa a prístrešku z dôvodu rozšírenia cesty. Problémy investor zvláda a finišuje na prácach, v interiéri aj okolí.“

Stavebný ruch v útrobách budovy i v jej okolí naznačujú, že tentokrát by spoločnosť mohla novonaplánovaný termín stihnúť. Podľa informácií od investora by mal byť hypermarket otvorený do začiatku letných prázdnin. V ideálnom prípade sa pokúsi prekvapiť ľudí o niečo skôr, do Veľkej noci.

Obyvatelia vidia pre aj proti