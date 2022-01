Talentovaný futbalista z Oravy sa dohodol s popredným slovenským klubom

Roland Galčík chce dôveru Podbrezovej splatiť ešte v jarnej časti a pomôcť jej k postupu.

KLIN Mladý talentovaný futbalista Roland Galčík sa po šiestich rokoch strávených v Podbrezovej stal novou posilou MŠK Žilina. „Mal som viacero ponúk, ale Žilina zvíťazila najmä preto, lebo je to najlepší klub na Slovensku pre mladého hráča. MŠK vychoval veľa skvelých futbalistov, ktorí sa posunuli do svetového futbalu," povedal 20-ročný rodák z Klina pre klubovú stránku.

Zmluvu so Žilinou podpísal do 30. júna 2025, no jarnú časť ešte odohrá za Podbrezovú. „Podbrezová je moja srdcová záležitosť. Cítim, že riešenie s prestupom do Žiliny a polročným hosťovaním v Podbrezovej je to najlepšie. Chcem ešte pomôcť klubu, ktorý mi tak veľa dal,“ povedal Galčík.

Reprezentant Slovenska do 21 rokov ale absolvuje so Žilinou zimnú prípravu v Dubaji. Potom sa opäť pripojí k Podbrezovej, ktorej chce pomôcť na ceste za postupom. „Na sústredení budem mať možnosť spoznať celý realizačný tím a aj chalanov, s ktorými som sa ešte nestretol. Budem sa chcieť ukázať v čo najlepšom svetle. K Podbrezovej som si vybudoval úžasný vzťah, keďže som tu už šesť rokov. Verím preto, že mužstvu ešte pomôžem ako individualita a budeme sa v lete tešiť z nášho spoločného cieľa."

V novom klube sa bude môcť Roland Galčík v začiatkoch oprieť o rady kamarátov z Oravy, Adriána Kaprálika a Samuela Suľa. Spolu hrajú za slovenskú reprezentáciu do 21 rokov. „Mám dobrý vzťah aj s Ľubom Belkom, s ktorým som bol v kontakte. Viac som ale ešte od chalanov nezisťoval. Bude na to čas na sústredení."

V jesennej časti aktuálneho ročníka druhej ligy strelil Roland Galčík sedem gólov a pridal deväť asistencií. Do zostavy jesene druhej ligy ho ako jediného nominoval každý tréner.

