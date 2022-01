Nestarnúci lyžiar z Oravy opäť preteká medzi bránkami. Pred vyše rokom sa ťažko zranil

Jozef Dibdiak priznáva, že sa po návrate sa musel znovu učiť lyžovať.

DOLNÝ KUBÍN O zjazdovom lyžovaní sa hovorí, že je to najhorší šport na kolená. Keď ho však robíte celý život, nemôžete prestať. Dôchodca Jozef Dibdiak miluje súťaženie medzi bránkami na svahu a neplánuje končiť. „Pred štyrmi rokmi som sa stretol s Martinom Bajčičákom, ktorého som ako prvý tréner učil zjazdové lyžovanie. Vravím mu, že už ma to pomaly prestáva baviť. On mi však povedal, že ak človek robí niečo rád, mal by sa tomu venovať do smrti. Asi mal čosi pravdy.“

Nepríjemné zranenie

Dolnokubínského lyžiara nedonútilo zavesiť lyže na klinec ani vážne zranenie z roku 2020. Stalo sa počas majstrovstiev Slovenska veteránov v Bachledovej doline. „Na jednej bránke som chytil špicára,“ hovorí Jozef Dibdiak. „Spravil som salto, prehodilo ma a zabolelo ma v lyžiarke. Kamarát mi ju potom pomohol dať dole.“