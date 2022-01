Nižná sa predviedla doma dvojciferným výsledkom

Florbalová extraliga mala na programe ďalšie kolo.

Extraliga muži

Nižná – Mikuláš Prešov 11:4 (3:2,3:2,5:0) Drozd (Zemančík), Žák, Medžo (Latka), Medžo (Latka), Reguly (Medžo), Reguly (Latka), P. Čuporák (Reguly), Zemančík (Belko), Latka (Reguly), Reguly (Latka), Belko (Zemančík)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V kabíne lídra tretej ligy sa zatiaľ viac skloňujú odchody ako príchody Čítajte

Tréner Nižnej Patrik Bachan: Súper prišiel k nám odhodlaný a motivovaný. Bolo vidno na ich hre, že chcú dnes bodovať, no na ihrisku sme im to nedovolili a nepúšťali sme ich takmer do ničoho. Niekoľko striel im so šťastím padlo do našej brány. Našou chybou sme im neodskočili už počas úvodnej tretiny a zbytočne sme ich pustili do zápasu. V závere sme to však jednoznačne zlomili na našu stranu.

(zdroj: )

Článok pokračuje pod video reklamou

Extraliga ženy

Tvrdošín – K. N. Mesto 4:9 (0:2,2:3,2:4) Semančíková (Dúbravská), Dúbravská (Zavodančíková), Dúbravská (Kovaliková)

Tréner Tvrdošína Milan Burdeľ: Vedeli sme, že nás čaká náročný zápas. Snažili sme sa k tomu pristúpiť zodpovedne a v kútiku duše sme dúfali, že nejaký ten bodík urveme. Súper však ukázal svoje kvality, naše dievčatá sa nemajú za čo hanbiť. Bol to pekný zápas aj pre diváka a súperkám gratulujem.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slovenský legionár si pochvaľuje Nemecko: Starajú sa o hráčov, aby im nič nechýbalo a cítili sa dobre Čítajte