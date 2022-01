V Dolnom Kubíne vystavia plagáty z celého sveta

Plagátmi dizajnérov a obrazmi insitného maliara otvára dolnokubínska Oravská galéria tohtoročnú výstavnú sezónu.

Šéfredaktorka MY Orava

DOLNÝ KUBÍN. Výstave s názvom Svety vo svete patrí od piatka 14. januára Veľká výstavná sieň Župného domu.

V roku 2000 získala galéria kolekciu 181 plagátov z piatich kontinentov, ktorú venovali Dušanovi Junekovi, umelcovi medzinárodného renomé, poprední tvorcovia v oblasti grafického designu a vizuálnych komunikácií zo 40 štátov sveta.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Výstava Svety vo svete je opätovným pohľadom na kvalitu a miesto plagátovej tvorby vo svete na konci druhého milénia,“ hovorí kurátor výstavy, akademický maliar Pavol Rusko.

„Je svedectvom o zodpovednom narábaní obdarovaného s darom v kontexte súčasnosti a vedomého si jeho hodnoty. V koncepcii súčasnej výstavy sa objavujú podobné ideové posolstvá ako v prvej výstave. Vzdať hold tvorcom grafického dizajnu, autorom plagátov z piatich kontinentov, ktorí sa zapojili do projektu Hommage pre Jana Rajlicha st., ale tiež ukázať nesmiernu komunikačnú silu plagátu, jeho významné miesto vo vizuálnej kultúre a výtvarnom umení.“

Kolekcia plagátov je rozdelená do šiestich obsahových skupín: typografia, znak, ekológia, umenie, podujatie a imaginácia.

Oravská galéria otvára výstavnú sezónu plagátmi a dielami insitného maliara. (zdroj: Oravská galéria)

Každý deň je nedeľa

Julo Považan, nestor slovenského insitného maliarstva, sa predstavuje v Malej výstavnej sieni prostredníctvom výstavy Každý deň je nedeľa. Vďaka spolupráci a priateľstve maliara a Oravskej galérie, ktoré sa datujú do 70. rokov minulého storočia, získala vlani galéria od maliarovej dcéry Viery Považanovej-Dubnickej 25 vzácnych olejomalieb.

„Obrazy Jula Považana majú silu zasiahnuť hlbokým ľudským rozmerom a žiarivosťou, cítiť v nich radosť i žiaľ, prelínanie reality s fantáziou, a to všetko pretavené do poetického jazyka farieb a tvarov,“ povedala kurátorka výstavy Eva Ľuptáková.

„Vďaka obrazom spoznávame aj kus slovenskej histórie, krajinu detstva, tradície Slovenska, jeho ľudové rozprávky, piesne. Tvorba Júliusa Považana však presahuje hranice Slovenska a má širší, medzinárodný charakter.“

Obe výstavy si môžete pozrieť do 3. apríla od utorka do nedele v čase od 10.00 do 17.00 hod.