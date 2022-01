V Hornooravskej nemocnici obmedzili ošetrovanie onkologických pacientov

V okrese Námestovo prudko rastie počet infikovaných.

ORAVA. „Jednoznačne vidíme, že očkovanie má veľký význam, u nás je na lôžkach 90 percent neočkovaných. Prezerám si snímky pľúc a sú zápalom poškodené natoľko, že mnohí z tých, čo covid prežili, sa budú do normálu vracať pol roka a možno aj rok,“ hovorí riaditeľ Hornooravskej nemocnice Marián Tholt.

Upozornil na zlú situáciu v liečbe neocovidových pacientov. „Nutnosť vyčlenenia väčšieho počtu lôžok a personálu pre pacientov s covidom nás núti ubrať na iných oddeleniach. Potrebovali by sme prijať viac paliatívnych onkologických pacientov, no nemôžeme, lebo máme kapacity obsadené. Zostávajú doma, kde sa im nedostane takej odbornej starostlivosti ako v nemocnici. A toto by si tí, čo očkovanie odmietajú, mali uvedomiť.“

V trstenskej nemocnici sa v tomto období síce starajú o menej ľudí s covidom, no sú to ťažšie prípady. Včera ich mali na oddelení 24, no ďalší deviati boli podozriví, ak sa u nich ochorenie potvrdí, počet razom vzrastie o takmer tretinu.

Na otázku, či neočkovaní pacienti s ťažkým priebehom neľutujú odmietnutie vakcíny, odpovedal, že väčšinou nestihnú nič také povedať. „Prudké zhoršenie stavu nastáva približne na deviaty či desiaty deň. Keď ich napojíte na umelú pľúcnu ventiláciu, tak už nič nepovedia.“