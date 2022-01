Po výmene motora zajazdil Svitko najlepší výsledok

Do konca púštneho dobrodružstva ostávajú už iba dve etapy.

BRATISLAVA. Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v stredajšej 10. etape púštnej Rely Dakar v Saudskej Arábii šieste miesto a celkovo sa posunul z trinástej na dvanástu priečku. Etapa s cieľom v Bishe, dĺžkou 759 km a meranými úsekmi 375 km, sa stala korisťou Austrálčana Tobyho Pricea. Celkovo je novým lídrom Francúz Adrien van Beveren, doterajší prvý muž súťaže motocyklov Rakúšan Matthias Walkner klesol na štvrté miesto. Svitko na dvanástom mieste zaostáva za Van Beverenom o 41:50 min. Na Top 10 stráca Slovák 2:50 min.

Slovenský jazdec bol v cieli stredajšej etapy na 7. priečke, no pôvodne tretí Španiel Joan Barreda dostal štvorminútovú penalizáciu a klesol až na deviaty post. Svitko tak v stredu skončil šiesty, čo je doposiaľ najlepšie umiestnenie na tohtoročnom Dakare. Do 10. etapy vstúpil slovenský motocyklista s novým motorom, ktorý musel vymeniť po utorku a dostal za to pätnásťminútovú penalizáciu, ktorá ho odsunula na 13. stupienok celkovej klasifikácie.



Price vyhral etapu pred Argentínčanom Kevinom Beňavidesom (+2:09 min) a Van Beverenom (+3:35 min). Van Beveren pred Britom Samom Sunderlandom o 5:59 min a Čiľanom Pablom Quintanillom (+6:15 min). Rely Dakar 2022 má na programe už len dve etapy a vyvrcholí v piatok 14. januára v Džidde.

poradie 10. etapy: 1. Toby Price (Aus./KTM) 3:05:32 h, 2. Luciano Benavides (Arg./Husqvarna) +2:09, 3. Adrien Van Beveren (Fr./Monster Energy Yamaha) +3:35, 4. Lorenzo Santolino (Šp./Sherco) +5:40 5. Andrew Short (USA/Monster Energy Yamaha) +6:29, 6. Štefan SVITKO (SR/Slovnaft Rally Team) +6:29

celkové poradie: 1. Van Beveren 33:27:06 h, 2. Sam Sunderland (V. Brit./GasGas) +5:59, 3. Pablo Quintanilla (Čile/Monster Energy Honda) +6:15, 4. Matthias Walkner (Rak./Red Bull KTM) +8:24, 5. Joan Barreda Bort (Šp./Monster Energy Honda) +10:47, 6. Price +27:43, ..., 12. SVITKO +41:50

