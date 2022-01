Do tréningového procesu sa zapojil ďalší piatoligista. Mužstvo ženie túžba po záchrane

Hrajúci tréner prezradil novinky i celý rozpis zimnej prípravy.

Futbalové kluby na Orave sa začínajú prebúdzať zo zimného spánku v porovnaní s minulými rokmi veľmi skoro. Z našich piatoligistov sa okrem lídra zo Zubrohlavy zapojili do prípravy už aj futbalisti Dlhej nad Oravou. „Po dnešku budeme mať za sebou tri tréningové jednotky,“ hovorí hrajúci tréner Róbert Jendrišek. „Sme na chvoste tabuľky a nechceme tam ostať. Minulý rok sme kvôli koronavírusu netrénovali a v súťaži sa to prejavilo. Teraz chceme o to viac zabrať v príprave.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Líder piatej ligy nenecháva nič na náhodu. Už začal so zimnou prípravou Čítajte

Krásny počet na prvom tréningu

Žltozelení nepredvádzali na jeseň optimálne výkony. Získali iba deväť bodov za dve víťazstva a tri remízy. V tabuľke im patrí až dvanásta priečka. „Fanúšikom môžeme sľúbiť, že o zotrvanie v piatej lige sa na jar pobijeme zo všetkých síl,“ povedal pri bilancovaní jesene Róbert Jendrišek.

Ďalej sa dočítate Prečo ostal Róbert Jendrišek hrajúcim trénerom aj po nevydarenej jeseni? Koľko hráčov sa mu hlásilo na prvom tréningu? Chceli začať tak skoro? Objavili sa na prvom tréningu aj nové tváre, ktoré avizoval po jeseni?Ako vyzerá rozpis prípravných zápasov?