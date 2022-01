Florbal dostal výnimku, Nižná a Tvrdošín opäť hrali

Muži odohrali za štyri dni až tri majstrovské zápasy.

Od 17. decembra pribudli k povoleným podujatiam profesionálnych športových súťaží aj extraligové súťaže mužov i žien vo florbale. Môže sa hrať len bez divákov. Tiež platí povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali Covid-19.

EXTRALIGA MUŽI

Florbalisti Nižnej odohrali v priebehu troch dní až tri majstrovské zápasy. Všetky na palubovke súpera. Začali na sviatok Troch kráľov a skončili v nedeľu. Do tabuľky získali skvelých sedem bodov. Teší určite najviac víťazstvo v Záhorskej Bystrici.

Žltý sneh Košice – Nižná 5:6 (0:3,3:1,2:2)

Góly: Medžo (Reguly), T. Čuporák (Žák), Medžo (Latka), Medžo (Reguly), Reguly (Latka), Latka (Medžo)Matúš Medžo, strelec hetriku a kapitán Nižnej: V prvom rade sme vďační, že po dlhej dobe sme si mohli zahrať florbal. Taktiež chceme poďakovať súperovi za dobrý zápas. Škoda, že sme si sami pokazili zápas vlastnými chybami a inkasovanými gólmi. Pozitívom je, že si vezieme tri body z tejto košickej horúcej pôdy.

Dubnica n. Váhom – Nižná 7:6 pn (3:3,3:1,2:0-0:0-1:0)

Góly: Zemančík (Belko), Drozd (Zemančík), Latka (Bachan), Zemančík (Belko), Medžo, Reguly (Latka)

Tréner Nižnej Patrik Bachan: Spočiatku nás veľmi trápil povrch, lopty preskakovali, prihrávky viazli a zakončenie z našej strany nebolo príliš efektné. Kým sme si na to zvykli, prvá tretina bola na konci. V druhej a tretej tretine sa to už podstatne zlepšilo. Dnes sme, nanešťastie, zlyhali ako prvá – elitná formácia, nakoľko sme inkasovali šesťkrát, čo by sa nemalo stávať. Doslovne sme ako formácia prehrali zápas. Škoda, že sme v predĺžení nevyužili niektoré šance. Nájazdy sú už lotéria. Jeden bod sa nám máli.

Záhorská Bystrica – Nižná 4:5 (1:1,1:2,2:2)

Góly: Nákačka (Laštík), Medžo, Zemančík, Laštík (Drozd), Reguly (Latka)

Brankár Matúš Staroň: Po prehre s Dubnicou sme to chceli odčiniť, a tak sme boli podstatne viac namotivovaní. Všetci chalani podali zodpovedný výkon a výraznou mierou uľahčili aj moju prácu v bráne, za čo im ďakujem.

EXTRALIGA ŽENY

Oravské dievčatá si zmerali uplynulý víkend sily proti tímom, s ktorými budú zvádzať súboj o šiestu priečku. Proti Hurikánu nezvládli poslednú tretinu, s Nitrou sa na ich stranu priklonilo šťastie.

Tvrdošín – Hurikán Bratislava 4:7 (1:2,3:2,0:3)

Góly: M. Dulková (Dúbravská), F. Kovaliková, F. Kovaliková, Dúbravská

Tréner Tvrdošína Milan Burdeľ: Zápas bol vcelku vyrovnaný. Body nám ušli v tretej tretine. Reštart sezóny pre nás nie je vôbec priaznivý. Stále sa potýkame s neefektívnou hrou, za čo môže aj veľká absencia hráčok.

Tvrdošín – Nitra 10:9 (1:4,5:3,4:2)

Góly: M. Dulková (Dúbravská), Gondová, Konečná (M. Dulková), Dúbravská, Dúbravská, M. Dulková (Dúbravská), Ridzoňová (Šoošová), M. Dulková (F. Kovaliková), Zavodančíková (Konečná), M. Dulková

Tréner Tvrdošína Milan Burdeľ: Zápas bol napínavý od začiatku až do konca. V prvej tretine súper pretavil svoje skúsenosti do efektivity v koncovke, ale v druhej tretine sme prebrali iniciatívu, boli sme aktívnejší a lepší. Záver si vieme vždy trochu zdramatizovať, ale tentoraz konečne šťastie stálo na našej strane. Dievčatám môžem poďakovať za vytrvalosť a bojovnosť.