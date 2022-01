Mesto odváža symbol Vianoc, skončí v komposte

Živé vianočné stromčeky, ktoré ľudia uložia ku kontajnerom, zbierajú každý januárový pondelok.

DOLNÝ KUBÍN. Dolnokubínska samospráva aj tento rok zabezpečuje v spolupráci s Technickými službami Dolný Kubín odvoz použitých živých vianočných stromčekov. Skončia v kompostárni, kde sa premenia na živiny pre pôdu a nakoniec sa vrátia späť do prírody. Zber a odvoz začal v pondelok 10. januára, zopakujú ho ešte 17. a 24. januára.

Vianočné obdobie skončilo a väčšina ľudí sa po sviatku Troch kráľov začína zbavovať vianočných stromčekov, ktoré prestali plniť svoju funkciu. Veľakrát končia pohodené na miestach, kde prekážajú a esteticky znehodnocujú verejný priestor.

„Aj napriek tomu, že máme zberný dvor otvorený, chceme týmto krokom uľahčiť naším obyvateľom odvoz nepotrebného vianočného stromčeka a preto aj tento rok zabezpečíme ich zvoz spred bytových domov,“ povedal Matúš Lakoštík, zástupca primátora mesta.

Vianočné stromčeky je potrebné položiť ku smetným nádobám pri bytových domoch. „Najdôležitejšie je však zbaviť ich všetkých ozdôb, girlánd, svetielok, sladkostí a podobne,“ povedal Pavol Heško, konateľ Technických služieb v Dolnom Kubíne.

Dolnokubínčania, ktorí nestihnú termíny vývozu živých vianočných stromčekov, ich môžu priniesť a bezplatne odovzdať v Technických službách, ktoré sú otvorené počas pracovných dňoch v čase od 6.00 h do 13.30 h, v stredu až do 17.30 h. a v sobotu od 8.00 h do 11.30 h.

Na likvidáciu stromčeka môžu ľudia využiť aj hnedú nádobu na bioodpad, ale v tom prípade by mal byť posekaný na drobné kúsky dlhé maximálne 30 centimetrov.

