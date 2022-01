Cieľ sa zatiaľ darí napĺňať, i keď po prvej etape mohol byť koniec

Štefan Svitko jazdí už na 13. Rely Dakar. Radí sa medzi legendy.

„Keď skončím v top desiatke, bude to dobré, no vnútorne by som chcel asi viac,“ povedal pred Rely Dakar oravský motocyklista Štefan Svitko. Po polovici programu sa drží svojho cieľa. Po prvých šiestich etapách sa nachádzal na siedmej priečke celkového poradia. Takto zhodnotil šiestu, pred dňom oddychu. „Išli sme etapu, ktorú jazdili autá deň pred nami. Vedeli sme, že to bude ruská ruleta a základ bude prísť do cieľa bez pádu. Bolo tam veľa dier a kameňov, našťastie po 100 kilometroch etapu zrušili z bezpečnostných dôvodov. Všetci na motorkách si vydýchli. Máme za sebou polovicu, počas voľna si trošku oddýchneme.“

Rodák zo Žaškova je už na trinástej Rely Dakar. Radí sa už medzi legendy najslávnejších motoristických pretekov sveta. Najlepší výsledok dosiahol v roku 2016, keď skončil na úžasnom druhom mieste.

Tohtoročná edícia začala už 1. januára a bude končiť v sobotu 14. januára. Všetky etapy sa jazdia na juhu Saudskej Arábie. „Na juhu je viac piesku, budú tam duny a bude to krajšie, ale najmä bezpečnejšie. Na severe bolo veľa riečišť plných veľkých kameňov a mnoho pretekárov sa tam zranilo,“ povedal Štefan Svitko, ktorý mal hneď v prvej etape nepríjemný pád na 250. kilometri. „Poškodil som motorku, aj som si na zemi trošku poležkal. Keď som videl rozbité prístroje po zemi, v prvej minúte som si povedal, že Dakar sa pre mňa končí. Ale po chvíli som to nejak dal dokopy a poskladal som to. Došiel som do cieľa posledných 80 km. Som rád, že som sa nezranil, že sa mi nič nestalo. Mechanik to dal do dokopy. Som veľmi šťastný, že môžem pokračovať.“

V prvej polovici programu Rely Dakar zašiel oravský motocyklista najlepšie výsledky v druhej a šiestej etape. Finišoval na siedmom mieste. Rovnako umiestnenie mu zatiaľ patrí aj v priebežnom poradí. Na lídra Austrálčana Daniela Sandersa stráca 24:29 min.

Celkové poradie po šiestich etapách

1. Sunderland 19:55:59, 2. Walkner +2:39 min., 3. Sanders +5:35, 4. Adrien Van Beveren (Fr./Yamaha) +7:43, 5. Quintanilla +17:44, 6. Lorenzo Santolino (Šp./Sherco) +18:22, 7. SVITKO +24:29

