Oravská biatlonistka sa čoraz viac udomácňuje vo Svetovom pohári. V Nemecku predviedla najlepší výkon

Nechýbalo veľa a Mária Remeňová sa takmer kvalifikovala do stíhacích pretekoch.

OBERHOF. Oravská biatlonistka Mária Remeňová začala nový rok životným výsledkom vo Svetovom pohári, ktorý sa presunul začiatkom januára do nemeckého Oberhofu. „Nie je to ešte moja top forma, ale cítim, že každým dňom sa zlepšujem,“ povedala rodáčka z Hruštína pre oficiálnu stránku slovenského biatlonu.

Podmienky na trati v Oberhofe neboli jednoduché. Dá sa povedať, že muži mali doobeda o niečo lepšie. Sneženie vystriedala počas súťaže žien hmla. Tunajšie trate sa radia medzi jedny z tých najnáročnejších v kolotoči Svetového pohára. „Viem, aké sú v Oberhofe náročné trate,“ hovorí Mária Remeňová. „Chcela som si hlavne správne rozložiť tempo. Cítila som sa pomerne dobre.“

V rýchlostných pretekoch na 7,5 kilometra sa rozbiehala naša rodáčka pomalšie. V prvom kole mala až 94. bežecký čas a stratu už viac ako jednu minútu (+1:04). Výkon na trati však postupne gradovala. Prvú streleckú položku v ľahu zvládla výborne. Sklopila všetkých päť terčov. Bolo z toho priebežné 56. miesto. V druhom kole zlepšila aj bežecký výkon. Bola rýchlejšia ako 25 pretekárok na trati. Pred druhou streľbou v stoji tak živila nádej na stíhacie preteky, kde sa kvalifikovalo 60 najlepších žien. Žiaľ, minula jednu ranu. „Urobila som jednu menšiu chybičku. Neskoro som odpálila a vytiahla som ju hore doľava. Celkovo som však spokojná so streľbou, pretože dnešné podmienky boli veľmi náročné,“ povedala 21-ročná slovenská reprezentantka.

I keď Mária Remeňová figurovala priebežne na 60. priečke, do cieľa prišla s odstupom dvoch minút a 27 sekúnd. Bolo z toho napokon 65. miesto a kariérne maximum vo Svetovom pohári. Doterajší najlepší výsledok zo švédskeho Östersundu vylepšila o 17 priečok. „Na stíhacie preteky mi chýbalo desať sekúnd, čo ma mrzí. Zároveň viem, ako som makala posledné kolo. Nevládala som, je to fakt náročná trať. Dala som do toho všetko. Po tomto výsledku mám motiváciu makať ešte viac, aby som sa v budúcnosti kvalifikovala do stíhačky.“

