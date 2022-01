Líder piatej ligy nenecháva nič na náhodu. Už začal so zimnou prípravou

Na prvom tréningu sa hlásila takmer dvadsiatka futbalistov.

„Ja osobne nechcem nechať nič na náhodu a chcem mužstvo dobre pripraviť na jarnú časť. Prípravu začneme začiatkom januára,“ povedal tréner Ivan Trabalík ešte na konci novembra. Zubrohlava ako líder piatej ligy skupiny B začal presne 7. januára, ešte skôr ako niektoré slovenské veľkokluby. „Chlapci majú chuť, nie sú v robotách, tak prečo nie. Dva mesiace sme oddýchli.“

Dvaja sa znovu zapojili do tréningu

Zubrohlavský Sokol ako nováčik piatej ligy mieri jasne za postupom do štvrtej ligy. Na jeseň vyhral všetkých dvanásť zápasov. Ten trinásty v Sučanom sa pre koronavírus dohrá až v jarnej časti. „Nepamätám si, že by mal niekedy nováčik mal po jeseni plný počet bodov,“ jasal radosťou po jeseni tréner mužstva. „Pre takú malú dedinu ako je Zubrohlava by bola štvrtá liga obrovský úspech.“

Postupovú eufóriu cítiť aj v mužstve. Veď na prvom tréningu sa zišlo 19 hráčov.

