Dvaja skončili, káder sa bude dopĺňať. Posledný tím druhej ligy začal zimnú prípravu

Naladiť Námestovo na víťaznú vlnu sa pokúsi v poradí tretí tréner.

Námestovskí futbalisti prerušili tréningový proces 15. decembra a už 5. januára odštartovali zimnú prípravu na jarnú časť druhej ligy. Mužstvo viedol už nový tréner Roman Marčok. Po prvej tréningovej jednotke nešetril slovami chváli na jeho adresu prezident klubu Andrej Stašiniak. „Ostatní oravskí tréneri by sa mali chodiť pozerať ako vyzerá príprava na tréning, vysvetľovanie herných situácii, variantov a ďalších vecí. Videli by, ako sa v skutočnosti robí veľký futbal. To sú už veci, ktoré sú mimo Oravy, to garantujem. Ak by s tým nemal problém tréner, každý jeden má dvere otvorené sa prísť pozrieť a vzdelávať.“

Chýbalo viacero hráčov, dvaja skončili

MŠK Námestovo zažíva historické chvíle. Klub premiérovo pôsobí v druhej lige, no jesenná časť nevyšla podľa predstáv. Mužstvo získalo iba dva body. Jeden pod vedením trénera Miroslava Trnku a druhý na lavičke s Vladimírom Cifraničom. O prvé víťazstvo v druhej lige sa pokúsi tretí tréner Roman Marčok. Na prvom tréningu mu chýbalo niekoľko hráčov z jesennej časti. Bližšie detaily vysvetlil prezident klubu.

Ďalej sa dočítate Ktorí hráči už nebudú pokračovať? Koho rozhodnutie nepokračovať najviac zarmútilo prezidenta klubu? Ako to vyzerá s novými posilami? Prečo nepríde mladý Ivan Straka z Podbrezovej? Aký je harmonogram zápasov v zimnej príprave?

