Málokedy je spokojný, býva na seba náročný. Vždy sníval viesť mužstvo dospelých

S novým lodivodom Námestova sme sa rozprávali na viaceré témy.

Námestovský futbalový klub sa rozhodol pri výbere nového trénera opäť vydať trenčianskou cestou. Po odchode Vladimíra Cifraniča angažoval Romana Marčoka. Ide o mladého ambiciózneho trénera. Tejto profesii sa venuje od 20 rokov. Prešiel si všetkými mládežníckymi kategóriami v AS Trenčín, viedol juniorku českých Teplíc a má aj krátku skúsenosť pri A-mužstve AS Trenčín. Absolvoval zaujímavé stáže v anglickom Wolverhamptone, v španielskom veľkoklube Real Madrid a chorvátskom Hajduku Split.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Keď dostal šancu ako mladý v slovenskej lige, Trnavčania ho nemohli prekonať Čítajte

Pred novým trénerom Námestova stojí dvojnásobná výzva. Prvý raz povedie mužstvo dospelých a nebude to mať jednoduché. Klubu patrí posledné miesto v druhej lige a hráči sa ešte netešili z víťazstva. S 39-ročným Romanom Marčokom sme sa porozprávali.

Článok pokračuje pod video reklamou

Záujem o pozíciu hlavného trénera Námestova ste mali už pred štartom ročníka. Prečo ste túžili viesť oravský klub?

Hľadal som možnosti ako by sa mohol dostať k dospelému futbalu. Prišlo mi schodnejšie začať v menšom klubom so slušným zamením. Samozrejme nedá sa to porovnávať s AS Trenčín a najvyššou ligou. Páči sa mi vízia klubu hrať s odchovancami alebo hráčmi z okolia. To boli veci, ktoré ma presvedčili, aby som sa o túto prácu zaujímal.

Aká bola vtedy odpoveď klubu na vašu trénersku ponuku?

Ďalej sa dočítate Bolo Námestovo jasná voľba pre Romana Marčoka? Pýtal si referencie od Vladimíra Cifraniča? Berie pôsobenie v poslednom tíme druhej ligy ako veľkú výzvu? Prečo trénuje už od 20 rokov? Čím všetkým si už prešiel v Trenčíne? Je pravda, že stáž v Reale Madridu mu dala viac ako 10 rokov trénovania? Ako si môže bežný človek predstaviť takú stáž? Na akých veciach chce zapracovať v zimnej príprave? Chce od vedenia aj nové posily? Čo by ho po jari potešilo?