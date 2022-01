Keď dostal šancu ako mladý v slovenskej lige, Trnavčania ho nemohli prekonať

Bývalý brankár Ružomberka sa už zaradil do bežného pracovného života.

Brankár Tomáš Lešňovský sa vrátil do Námestova v roku 2017. Minulý rok bol pri historickom postupe do druhej ligy. (Zdroj: Tomáš Ferenčík)

Výšku mal aj na iné športy, ale Tomáš Lešňovský sa rozhodol pre rolu futbalového brankára. Dotiahol to až do najvyššej slovenskej ligy, kde debutoval v mladom veku. Posledné sezóny je oporou druholigového Námestova. V závere jesene sa však nepríjemne zranil a čaká na ďalšie stanovisko doktorov.

Mohol byť aj volejbalista

Odchovanec námestovského futbalu sa vrátil do materského klubu vo februári 2017. „Bol som vtedy bez klubu a prehodnocoval som čo ďalej,“ hovorí Tomáš Lešňovský. „V tom čase sa začal rozbiehať náš rodinný biznis a s futbalom som prestať nechcel. Všetko to do seba zapasovalo. Mohol som byť doma, pomáhať otcovi vo firme a venovať sa naďalej futbalu.“

Šikovný brankár opustil metropolu Hornej Oravy v roku 2010, keď ako dorastenec išiel hosťovať do Ružomberka. „Vždy sa smejem, že ak by som neodišiel do Ružomberka, hral by som volejbal. Chceli ma do Žiliny. Futbalovú ponuku som mal aj z Trnavy, ale vybral som si klub bližšie domova.“

