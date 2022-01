Štefan Svitko už poskočil do najlepšej desiatky

Oravský jazdec sa radí už medzi legendy Rely Dakar.

Oravský motocyklista Štefan Svitko sa na Rely Dakar zlepšuje a už je po dnešnej druhej etape v najlepšej desiatke.

Po slabšom prológu sa musel včera vyrovnať aj s nepríjemným pádom na 250. kilometri. „Poškodil som motorku, aj som si na zemi trošku poležkal. Keď som videl rozbité prístroje po zemi, v prvej minúte som si povedal, že Dakar sa pre mňa končí. Ale po chvíli som to nejak dal dokopy a poskladal som to. Došiel som do cieľa posledných 80 km. Som rád, že som sa nezranil, že sa mi nič nestalo. Mechanik to dá do dokopy. Som strašne šťastný, že môžem zajtra pokračovať," uviedol Svitko na svojom oficiálnom facebookovom profile.

V pondelok mala byť na programe maratónska etapa, pre povodne ale organizátori zaradili normálnu rýchlostnú skúšku. Oravský motocyklista finišoval na skvelom siedmom mieste so stratou 10 minút a 32 sekúnd na najrýchlejšieho Španiela Barredu. V celkovom poradí si polepšil o tri priečky. Z jedenásteho miesta sa posunul na ôsme. Na vedúceho Brita Sunderlanda stráca viac ako 17 minút.

Štefan Svitko je už na trinástej Rely Dakar. Najlepší výsledok dosiahol v roku 2016, keď skončili medzi motocyklistami na úžasnom druhom mieste.

