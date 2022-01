Bohaté skúsenosti už odovzdáva vo futbalovom nebi

Pavol Strapáč zanechal v Námestove nezabudnuteľnú stopu.

Pavol Strapáč (zľava štvrtý s kapsičkou v ruke) sa stihol s námestovským mužstvom rozlúčiť a zablahoželať mu k historickému postupu do 2. ligy. (Zdroj: Tomáš Ferenčík)

V závere uplynulého roka dorazila na Oravu smutná správa z Kysúc. Rady úspešných futbalistov a trénerov zo severu Slovenska opustil 64-ročný bývalý tréner Námestova Pavol Strapáč. „Nebol to pre mňa len tréner a kolega, bola to moja spriaznená duša. Paľko bol človekom, ktorý zanecháva vo mne niečo, čo sa dá ťažko opísať slovami. Trénerko odpočívajte v pokoji,“ napísal na sociálnu sieť prezident klubu Andrej Stašiniak.

Ako hráč pôsobil Pavol Strapáč v NHKG Ostrava, MŠK Žilina, FK Čadca, Simmering SC (Rakúsko). Počas trénerskej kariéry pôsobil na lavičke FK Čadca, MŠK K. N. Mesto, FO K. Lieskovec, MŠK Fomat Martin, KINEX Bytča, FK Vratimov (ČR), FK Púchov, MFK Liptovský Mikuláš, a MŠK Námestovo.

Na zelenom trávniku sa stretol so Stanislavom Grigom, Miroslavom Gerhátom, Milanom Zvaríkom, Vladimírom Goffom či Dušanom Galisom. S Púchovom a Čadcou postúpil ako tréner do II. ligy. Tak isto má leví podiel na historickom postupe Námestova do druhej najvyššej súťaže. V jesennej časti 2016 bol asistentom trénera pri výbere amatérov SsFZ.

Pre Pavla Strapáča neplatilo, že dvakrát sa do tej istej rieky nemá vstúpiť. Prvýkrát prišiel do Námestova v októbri 2011 a zaknihoval si v ňom päť úspešných sezón. Druhýkrát sa vrátil v septembri 2018, nakoľko cítil, že má nedokončenú prácu. V odvetnej časti pandemickej sezóny 2020/2021 už ale námestovské mužstvo pre zhoršujúci sa zdravotný stav neviedol. Nezabudol však prísť za svojimi zverencami 19. júna a zablahoželať im po zápase proti Fiľakovu k najvýznamnejšiemu úspechu v dejinách klubu.

V stredu 29. decembra sa jeho životná púť skončila. Bohaté futbalové skúsenosti už bude odovzdávať vo futbalovom nebi.

